3. Há longo tempo que eu não a lia, até hoje ir buscar os meus livros dela que sobreviveram a mudanças e empréstimos. Assim acontece com a amiga de infância que não vemos durante anos, e com quem a conversa se retoma do nada. Agustina será sempre uma íntima de quem por ela foi hipnotizado, e escreve. De resto, talvez a natureza da relação entre ela e os seus leitores em geral fosse essa, hipnotismo. Como não ficar hipnotizado pelo monstro que ela era a criar o monstro humano?

Nisso, apesar dos abismos que os separam, Agustina tem um parentesco com Nelson Rodrigues. Ambos foram monstros por nós. Médicos & monstros. Não por acaso ela se considerava “absolutamente crente”. Escrevendo-nos da sua colina do Gólgota.

4. Usei a expressão conversa-esgrima para aquela tarde de Outono em 1999, quando Agustina me recebeu em sua casa, porque é a memória que tenho, e porque é o que ressalta, ao reler a entrevista. Ela protestando contra as perguntas sobre a omnipresença do sexo nos seus livros, mas rindo. Eu insistindo, porque os romances dela estão de facto cheios dessa força furtiva, sempre à espreita, por trás das acções humanas. “O sexo é a única matéria inteligente”, declarava Agustina, com o seu dom único para o anti-cliché. Ela, que tanto escreveu sobre crentes, pátria e família, tinha a blasfémia sem esforço dos verdadeiramente livres. Atravessava-nos como só um trans-humano poderia fazer. Dentro e fora, antes e além, entre tempos. Era uma espécie de pré-moderna do futuro, constantemente anacrónica, sempre na falha tectónica, deslocando-nos do lugar comum. Ser de espanto, também por isso. E um deus genético poupou-lhe a beleza que consome tempo, e se consome.

5. Várias passagens dessa entrevista, a primeira e mais longa que lhe fiz, soam estranhas em 2019, já muito distantes dos protocolos actuais. O que Agustina diz sobre gays e transexuais, por exemplo. Mas parte da grande liberdade dela era a contradição. Muito se contradisse ao longo dos anos, e se contradizia ao longo de uma hora. Certamente hoje teria novas coisas desconcertantes a dizer sobre esse, e todos os temas.

Disse, escreveu o impensável, algumas vezes por divertimento, e às vezes ela mesma se parecia espantar, como se de facto um diabrete, no mínimo, a tomasse. Compaixão não era a sua praia de cristã. Muito menos o activismo. Estava tão preocupada com o êxito como com paladinos: nada. Os livros deixavam de lhe interessar no momento em que acabava de os manuscrever, sempre em pouco tempo. Raro emendava, não revia, não deixava marinar, seguia para o próximo. Alberto Luís, seu marido, cúmplice na vida e para a literatura, era quem tratava de tudo o resto. E de muita da pesquisa pelo meio.

6. As circunstâncias em que viveu, com desafogo económico, desde cedo admirada, numa família fonte de inspirações, foram propícias à escrita contínua, prolixa de Agustina Bessa-Luís. Não teve obstáculos exteriores a ser quem era, e isso também é parte do que foi. Mas, claro, não o foi por causa disso. Como poucos, Agustina sempre pareceu saber exactamente quem era. E ter sido exactamente o que quis. Sorte nossa.