A NATO (que os portugueses e os franceses durante anos tentaram chamar de OTAN) foi fundada em 1949 num contexto completamente diferente do actual e resistiu a várias vicissitudes, uma delas a sua própria razão de ser.

Como lembra o “The Economist”, o tempo de vida médio das alianças, nos últimos cinco séculos, foi de 15 anos; portanto esta devia estar ufanamente a comemorar uma longevidade notável. No entanto as “comemorações” foram mais atrapalhadas do que concordantes e os problemas que a organização sempre enfrentou são agora multiplicados pela presente situação geo-estratégica.

Um preconceito que as esquerdas europeias sempre tiveram em relação à organização é que era mais uma, se não a maior, demonstração do imperialismo norte-americano, tentando colocar a Europa na sua órbita de influência. No entanto, o conceito original da NATO foi exactamente o oposto: proteger a Europa.

Na conferência de Yalta, em 1945, quando a derrota da Alemanha já era inevitável, as potências Aliadas – Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética (URSS) - reuniram-se para decidir as suas zonas de influência no pós-guerra. Nessa época, embora fosse reconhecido que o regime soviético não tinha nada de semelhante com as democracias ocidentais, a URSS era vista como uma das vítimas do nazismo e não como um agressor; além disso, as piores barbaridades de Estaline ainda não eram conhecidas e as diferenças de regime não pareciam tão dramáticas. Foi portanto possível fazer um acordo sobre que países europeus ficariam na “custódia” de cada um dos três vencedores, admitindo-se que seriam os próprios países a escolher democraticamente os seus governos.

Esta situação deteriorou-se nos anos imediatos à vitória de maio de 1945, quando nos países sob a área de influência da URSS os respectivos partidos comunistas aplicaram o método leninista de tomada do poder, eliminando todas as forças políticas e estabelecendo regimes ditatoriais “populares”, muitas vezes com a participação activa do exército soviético. Somente na Grécia, que tinha sido distribuída ao “lado ocidental”, os comunistas não só não tomaram o poder, como foram eliminados.

Os ingleses e norte-americanos esperavam e incentivavam que os países europeus saídos da II Guerra Mundial tivessem governos democráticos e resolvessem as suas diferenças pacificamente, numa nova harmonia que viesse a evitar futuros conflitos. Estaline tinha uma visão diferente; queria garantir a sua segurança, controlando os assuntos internos dos países vizinhos. Contudo, o Reino Unido estava tão arrasado pela guerra como os outros países europeus, e muito naturalmente a situação polarizou-se entre as duas grandes potências militares, Estados Unidos e União Soviética.