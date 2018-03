Vencedores: primeiro, Luigi di Maio, aos 31 anos, torna-se o líder anti-sistema mais votado em toda a Europa, com mais de 30% dos votos para o Movimento 5 Estrelas, criado há nove anos, apostado na comunicação digital, agora principal força política de Itália; também ganhador, Matteo Salvini, aos 44 anos, este admirador de Le Pen e de Putin, impõe a Liga como principal parceiro na aliança das direitas, assim puxada para a extrema-direita.

Até parece que uma mente perversa se pôs ao comando em Roma para mergulhar a Europa em sobressalto. A derrapagem evitada há um ano em França e na Holanda acontece agora em Itália, depois de já ter deslizado na Áustria. A Itália tende a alinhar-se politicamente, face à União Europeia, com as posições nacionalistas do Grupo de Visegrado, formado pela Hungria, Polónia, República Checa e Eslováquia. É estranho imaginar o governo de Roma mais próximo do de Budapeste e Varsóvia que do de Paris, Berlim ou Bruxelas.

Quem vai governar em Roma? O enigma não tem solução à vista. Não se vislumbra alguma base para entendimento político que gere maioria entre as forças que aparecem vencedoras, a não ser na rejeição da imigração.

Falou-se muito, nos últimos meses, que o presidente Mattarella, perante o previsível cenário de ingovernabilidade optasse por investir um governo técnico, de iniciativa presidencial. Andava no ar a possibilidade de continuidade, a prazo, do atual governo, chefiado por Gentilloni (centro-esquerda), que conseguiu progressos na gestão económica de Itália. Os resultados eleitorais tendem a inviabilizar esse cenário.