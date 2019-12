Os atentados e o sofrimento e os mortos na Nigéria, nas Filipinas, na Síria, no Iraque, no Afeganistão e em outros países mais fora do nosso horizonte e da nossa emoção imediata sucedem-se, mas já nem são destaque no noticiário, com a agenda focada no que está mais perto e demasiado indiferente ao que se passa lá mais longe.

Mas a rede do terrorismo soube sobreviver ao que parecia ser derrota militar nos territórios que ocupou. A propaganda do ISIS inunda a internet com proclamações contra os “cruzados ocidentais”. A época festiva do Natal é a mais escolhida para “castigar os orgulhosos depravados inimigos" no Ocidente. Foi o que aconteceu em 19 de dezembro de 2016, quando um desses lobos solitários atirou o camião cujo volante tinha nas mãos sobre o cosmopolita e concorrido mercado de Natal. Matou 12 pessoas e feriu mais de 100. Foi o que voltou a acontecer no ano passado, em 11 de dezembro, também num mercado de Natal, mas em Estrasburgo: mais cinco mortos e 11 feridos.

Por mais sofisticada que seja a recolha de informação pelos serviços de inteligência ocidentais fica ainda muito difícil detetar esses jihadistas assassinos que se escondem por entre gente comum em comunidades muçulmanas, sobretudo na Bélgica e em França. Em grande parte dos casos, nem a família deles tem noção da radicalização.

Para concretizarem os ataques terroristas eles usam facas, punhais e camiões em vez de bombas, pistolas e espingardas. Atacam em grandes cidades europeias. O método que usam é de execução simples e a mensagem de terror que deixam é tão mais poderosa quanto cruel o dano causado.

O avanço das forças de inteligência e segurança está a conseguir reduzir ou mesmo neutralizar no espaço europeu a ameaça de jihadistas dispostos à coreografia da morte fazendo-se deflagrar como homens-bomba. Mas os terroristas usam camiões como bomba e punhais como pistola. É um novo patamar do ardil que também há que desativar.

As próximas semanas terão de ser de vigilância reforçada para evitar que potenciais assassinos se inspirem nos ataques dos últimos dois anos na época do Natal para tentarem dar-lhes continuidade. Está evidenciado que eles beneficiam de condições que podem parecer-lhes fáceis para atacar e sabe-se que os potenciais assassinos, motivados pelo fanatismo, pela ideologia e por circunstâncias pessoais, não são poucos.