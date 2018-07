Comecemos como mandam as regras pelo princípio. Neste caso, pela cidade que acolheu a primeira das três grandes reuniões internacionais que Donald Trump manteve na semana passada. Em Bruxelas, era normal a presença do Presidente do pais criador e “superintendente” da NATO, mas mesmo assim esta situação, que outrora não passaria de uma formalidade com os discursos apropriados, tornara-se um motivo de tensão depois da desgraçada reunião do G7 no Canadá. Já lá vamos.

A segunda “perna” da tournée, a estadia na Grã Bretanha, também apresentava problemas estratégicos, sendo um deles a impossibilidade de Trump ir a Londres, dada a imensa hostilidade dos britânicos à sua pessoa; e o outro, a interferência de Trump no Brexit (a favor). Theresa May, ansiosa por um acordo comercial com os norte-americanos, tinha convidado Trump a visitar o país, o que levantou uma inédita onda de protestos. O Parlamento até votou que se recusava a receber o Presidente e um abaixo assinado contra a visita juntou dois milhões de assinaturas.

Quanto ao último espectáculo, um tête-a-tête com Putin, deixou os amigos e inimigos do Presidente muito nervosos. Sabia-se que Trump há muito tempo que queria esse encontro, contra a opinião de próximos e opositores. A Rússia está sob sanções pela anexação da Crimeia (ratificadas pelo Congresso e apoiadas por todos os países ocidentais) e há fortes indícios de que interferiu nas eleições norte-americanas. Foi excluída do G8, o grupo do oito maiores países industrializados, que assim passou a G7. Só o facto de Trump se encontrar com Putin já representava uma vitória para o líder russo, pois colocava-o em situação de discutir de igual para igual a anexação e a interferência. Como se não bastassem estas duas situações, que tornavam o encontro inoportuno, e juntavam-se outros contenciosos, como o apoio dado por Putin a Bashar al Assad, o envenenamento do espião na Grã Bretanha, o alinhamento com Teerão e o não-cumprimento do acordo de redução de armas nucleares intermédias, INF, para falar apenas em algumas das muitas situações criadas pelo autocrata russo. Quanto a estes temas, todos os comentadores concordavam que Trump não comentaria com Putin, e se fossem falados não seria numa situação de acusação e defesa. Trump sempre demonstrou uma simpatia inexplicável por Putin, como aliás se viu mais uma vez nestes dias. Chegaremos lá na devida altura da tournée.

Primeira Cidade: Bruxelas

Antes de chegar a Bruxelas, na terça-feira, dia 10 de julho, o Presidente americano já tinha dado indicação das suas intenções em vários tweets: