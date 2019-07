A opinião de Diogo Faro

A propósito de umas stories que fiz há dias com uma conversa no Twitter sobre piropos, recebi uma data de mensagens no Instagram. Várias, de pessoas educadas, concordando ou não comigo, e até pondo questões. Outras, de pessoal que tem quilo e meio de margarina a derreter no lugar onde jaz agora um cérebro. Para uns e para outros (mais para uns), vou tentar explicar com algum detalhe o que penso sobre o assunto.