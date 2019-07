Sobreviventes de violência sexual

Na Quebrar o Silêncio usamos o termo sobrevivente, tanto no nosso dia-a-dia como no apoio que disponibilizamos aos homens que foram abusados sexualmente. Não é um termo que já seja socialmente reconhecimento e até aceite por algumas pessoas, mas é um termo que precisamos de introduzir, cada vez mais, no vocabulário quando se debate violência sexual.

No fundo, sobrevivente e vítima podem referir-se ao homem ou mulher que passou por uma ou mais situações de violência sexual. No entanto, como já referi, o termo vítima tem uma conotação negativa, com a qual muitos homens que procuram apoio não se identificam. Na Quebrar o Silêncio consideramos que a palavra sobrevivente representa a resiliência e a perseverança destes homens, e valoriza, ao mesmo tempo, a luta que todos os dias travam e vencem. Após o abuso, cada dia é uma vitória face às consequências do abuso que gerem em silêncio e ao impacto que dificulta as suas vidas - desde as tarefas quotidianas mais simples, às responsabilidades mais complexas. Por esta razão, adotámos esta linha de pensamento e utilizamos o termo sobrevivente como forma de reconhecer a força destes homens e de empoderá-los no seu processo de recuperação.

Na associação Quebrar o Silêncio prestamos apoio especializado para homens vítimas de violência sexual. Se foi vítima de abuso sexual, na infância ou em idade adulta, contacte-nos através do email apoio@quebrarosilencio.pt ou da Linha de Apoio 910 846 589. Os nossos serviços de apoio são confidenciais e gratuitos.