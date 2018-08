A eliminação prejudica mais os países a sul da Europa, habituados a luz e com hábitos coincidentes com esta realidade. Como uniformizar a luz? É como o acordo ortográfico? E o que interessa aos suecos ter a mesma hora que nós?

Dizem-me que há uniformização de horários, logo de serviços. Bom, não me comove grandemente o argumento. Uma repartição pública na Alemanha não se gere como uma em terras de Espanha. Não somos iguais. Somos geograficamente diferentes mas não só. Culturalmente, somos distintos e funcionamos de modo diverso. A partir daqui também iremos discutir os feriados nacionais de forma a que todos os países possam estar sintonizados?

Uma coisa é certa, os povos do sul são menos atentos a estas coisas, consideram a participação na sociedade civil como uma enorme chatice, pelo menos é que me parece, a avaliar pelos níveis de abstenção já referidos, logo não irão debruçar-se sobre esta questão da mudança ou não de horário no verão. Já os povos do norte têm outra apetência para estas coisas e, no caso, os media são mais atentos e divulgam com frequência e em suportes distintos. Se, de repente, tivermos de viver numa outra realidade, sem termos dito contribuído com a nossa opinião, vamos ficar... lixados. Digo eu.