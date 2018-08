“Who is America?” é o novo projecto televisivo de Sacha Baron Cohen, e a fórmula não dista muito daquilo que popularizou o actor. Exclusivamente centrado nos Estados Unidos, o programa traz Cohen dentro de novas caras, novas personagens, e confronta-as com cidadãos americanos de diferentes notoriedades - tanto peixe graúdo como arraia-miúda. Há políticos, celebridades de reality shows, elites, mas também working class anónima ou líderes de pequenos grupos activistas. Apesar da diversidade dos intervenientes apanhados (porque isto não deixa de ser um programa de apanhados, um “E se Fosse Consigo” da 1ª divisão) o objectivo passa por retratar uma ideia tipificada, coesa, da América. Já vimos retratos mais generosos.

Três factores estimularam a expectativa em torno deste “Who is América?”. O primeiro era o regresso de Baron Cohen, não só à televisão, mas sobretudo ao programa de apanhados/mockumentary, com o britânico a lançar as suas personas ficcionadas para junto de pessoas reais e despercebidas. Ou seja, isto podia entender-se como um retorno aos formatos onde Sacha tinha sido mais inventivo: o formato da TV, e o formato de certo descontrolo. Quer no “Da Ali G Show”, quer no filme do Borat, quer no filme “Brüno”, por muito que existisse um planeamento rigoroso e uma montagem orquestrada, a verdade é que havia o lado impossível de controlar – o da reacção das personagens reais face àquelas mirabolantes personagens fictícias. Mas o descontrolo também chegava ao próprio Baron Cohen, a ser muito mais surpreendente quando lançado na realidade. Sempre que foi protagonista de filmes 100% ficcionais, com argumento e sem o elemento real (caso de “Ali G – O Filme”, “O Ditador” ou “Irmãos e Espiões”), Sacha ficou aquém. A irreverência dos textos não é suficiente. Na coragem descarada mora o seu maior trunfo.

O segundo factor a causar expectativa está intimamente ligado ao anterior. Com os alter ego Ali G, Borat e Brüno, Sacha Baron Cohen não se limitou a baralhar meio mundo; ele atingiu sucesso e notoriedade no mundo inteiro. Assim sendo, era impossível continuar a ludibriar as pessoas com figuras que as pessoas conhecem de ginjeira. Havia então essa expectativa: como é que Sacha, uma cara conhecida com disfarces conhecidos, ia conseguir continuar a enganar os seus entrevistados? Quão maquilhado teria ele de estar, ou quão incautos teriam de ser os seus alvos? O que ficava óbvio é que o rol de personagens iria renovar-se.

A 3º expectativa veio na forma dum habilidoso golpe publicitário. Habilidoso porque não foi preciso fazer nada. Para o “Who is América?” ser falado e aguardado, bastou que alguns dos protagonistas trapaceados começassem a refilar publicamente do logro. Sarah Palin, antiga candidata à vice-presidência dos Estados Unidos, foi o caso que despoletou amplo interesse na série até aí praticamente desconhecida. Numa mensagem azeda nas redes sociais, Palin revelou ter sido feita parva por Baron Cohen. Julgou estar a ser entrevistada por um veterano das forças armadas, mas afinal era o comediante inglês debaixo de maquilhagem prostética e com um sotaque enganador. Quem é que não quereria ver isso?

A personagem com quem Sarah se deparou é Billy Wayne Ruddick, uma caricatura dos teóricos de conspiração alinhados com a alt-right (como se fosse o Alex Jones dos pobres). Tanto entrevistou Palin como Bernie Sanders, duas personalidades políticas absolutamente opostas. Apesar deste espectro alargado, é previsível que a crítica subentendida só tenha um lado – Baron Cohen envergonhará quem quer que seja que concorde com as ideias estapafúrdias do seu personagem. E a sátira agrava-se exactamente nisto: por mais estapafúrdia que nos pareça a ideia, haverá sempre algum americano a concordar.