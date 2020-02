A Apple anunciou que não vai alcançar a sua previsão de vendas no segundo trimestre do seu ano fiscal (que termina em março). A marca previa faturar entre 63 e 67 mil milhões de dólares (58 e 62 mil milhões de euros), mas o surto de coronavírus obrigou a fazer novas contas.

Em comunicado, a empresa explicou que tem dificuldades em se abastecer de iPhones fabricados na China e que a procura também caiu agora que as suas lojas no mercado chinês estão fechadas.

"O regresso às condições normais está a levar mais tempo do que tínhamos antecipado", pode ler-se na informação distribuída. Durante as próximas semanas, a Apple prevê que se mantenha a escassez de iPhones no mercado.