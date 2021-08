A Bloq.it foi um dos projetos em destaque nesta temporada do The Next Big Idea onde apresentou o negócio e partilhou os planos de expansão da empresa. Acompanhe o The Next Big Idea todos os sábados às 9h45 e domingos às 16h45, na SIC Notícias.

A Bloq.it, startup portuguesa fundada em 2019 que desenvolve tecnologia para cacifos inteligentes, integra a lista “10 Lisbon-based startups to look out for in 2021 and beyond”, pelo site EU Startups. Portugal foi escolhido para fazer parte do ranking anual da mesma publicação como um dos melhores hubs de startups, sendo que agora a lista se foca na capital portuguesa.

Todos os anos, a EU-Startups nomeia as startups e as cidades europeias que se destacam no velho continente. Critérios como a dimensão da equipa, o financiamento, crescimento da empresa, inovação ou ainda a sua dimensão nos mercados foram alguns dos fatores que levaram à nomeação da startup nacional que já levou a sua tecnologia além-fronteiras e que, atualmente, disponibiliza os seus cacifos inteligentes em Portugal, Espanha, França, Holanda, Alemanha, Grécia, Croácia, Estados Unidos, Peru, África do Sul, Quênia, Índia e Egipto.

“Estamos felizes pelo facto do nosso trabalho ter sido distinguido pela EU-Startups, numa lista que há muito acompanhamos e valorizamos. Apesar de isto nos dar mais motivação, estamos conscientes de que a sua inclusão em listas como esta não faz com que uma empresa tenha sucesso por si só e também não é uma garantia para um futuro de sucesso. Continuaremos a esforçar-nos dia após dia e a melhorar em todas as partes da empresa para que essas previsões se concretizem, levando a nossa solução cada vez mais longe”, explica João Lopes, COO e cofundador da startup.

Os fundadores da Bloq.it conheceram-se num programa de aceleração de startups nos EUA e começaram por fazer um piloto nas praias de Carcavelos e Oeiras. Com apenas dois anos de existência, a Bloq.it nasce com o objetivo de ser a solução líder do mercado a nível global para cacifos inteligentes. Os seus cacifos, são usados em várias indústrias, desde o e commerce, logística, retalho até aos escritórios, com um processo digital, rápido e fácil.

A startup tem mais de 700 cacifos em Portugal, em parceria com empresas como a Galp, El Corte Inglês e Glintt, e pretende disponibilizar ainda mais 700 através de vários clientes, e mais de 2.000 a nível internacional antes de fechar o ano. A startup, que foi também eleita pelo público como a mais inovadora na edição da Web Summit no 2019, conseguiu durante o último ano, e mesmo em contexto de pandemia, aumentar as suas receitas em 2.000%.

Além da Bloq.it, a lista da EU-Startups é também composta pelas startups lisboetas MyLADS, Vawlt, YData, Relive, Quantum Leap, Doppio, NEVARO, ScorePlay e LUGGit.

