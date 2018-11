Apesar da gafe, Ana Brnabic colocou o dedo na ferida: a velocidade com que as notícias falsas se disseminam é uma parte importante do problema — até porque a viralidade deste conteúdo, como notou David Pemsel, CEO do The Guardian Media Group, sustenta um modelo de negócio lucrativo.

“Eu encontrei uma citação do Churchill que diz: uma mentira dá quase a volta ao mundo antes da verdade sequer vestir as calças. Portanto, não é uma coisa nova, mas com as redes sociais está a tornar-se cada vez mais um tema. Comparando com o tempo de Churchill, a mentira já deu a volta ao mundo e a verdade ainda nem sequer acordou, [a rapidez] é a grande mudança”, disse Ana Brnabic.

“Há claramente um modelo de negócio na viralidade. E existe uma contradição entre [produzir conteúdos de] qualidade — e conseguir que isso seja financiado — e o facto de a viralidade ser muito rentável. Estas duas coisas não se ligam”, diz.

“Podemos olhar para trás e reconhecer que este tipo de coisas [notícias falsas] já existiam, mas não tínhamos plataformas com 2 mil milhões de utilizadores [numa referência ao Facebook], algoritmos e inteligência artificial. (…) O facto é que isto se tornou um desafio para a democracia e um problema social, e se os algoritmos vão decidir o que vemos, então tem de haver uma responsabilidade partilhada”, defende.

E as gigantes tecnológicas não se podem demitir da sua cota parte de responsabilidade, diz o CEO, reconhecendo já uma mudança de discurso: “Há um ano as plataformas diziam-nos que isto não era um problema seu, que o seu foco estava em ligar utilizadores, mas nos últimos 12 meses acho que perceberam que se não assumem a sua responsabilidade, os reguladores e os líderes [governamentais] vão agir”.

Mitchell Baker, presidente executiva da Mozilla, ressalva que “não vamos resolver o que faz parte da nossa humanidade com tecnologia” e defende que é preciso estudar o comportamento humano e perceber o que leva as pessoas a partilhar notícias falsas. “Olhar só para as plataformas é inadequado”, diz, alertando ainda para o risco de se colocar nas mãos destas empresas o poder de definir o que é ou não aceitável fazer em sociedade e em democracia.

Sem colocar o ónus sobre as plataformas e cautelosa no que diz respeito à regulação em excesso das empresas tecnológicas como forma de travar o surgimento de Fake News — "Não acredito que uma regulação em excesso nos leve a ter sociedades melhores e, normalmente, isso não é bom para a democracia”—, Ana Brnabic sugere outra abordagem: “Eu investiria estrategicamente em educação. Precisamos de voltar a ensinar os miúdos a pensar: a ter pensamento analítico, a questionar informação e a autoridade, a ter pensamento criativo”. E enquanto se procuram formas de colmatar ou resolver este problema, a primeira-ministra assume que “os governos terão de se habituar a ser alvo de críticas, merecidas ou não”, o que os forçará a “serem mais transparentes e a repensar a forma como comunicam com os seus cidadãos”.

Já num outro painel, John Saunders, CEO da agência de marketing e relações públicas Fleishmann Hillard, recusa, numa conversa com Steve Clemons, editor da The Atlantic, a ideia da empresa tecnológica como bode expiatório, mas fala de um tempo novo no relacionamento entre plataformas e governos.

“Já não podes virar as costas ao mundo e dizer: é a minha plataforma e faço o que eu quiser. Tens de ter valores. [Mark] Zuckerberg está a aprender muito rápido que o Facebook não pode ficar apartado da sociedade, faz parte da sociedade. E há algumas pessoas muito desapontadas pela forma como o Facebook foi manipulado em 2016 e a exigirem à empresa que tome medidas, e isto é muito importante para a democracia”, exemplifica.

Comparando estas empresas a uma pessoa que chega à maioridade — a Google fez 20 anos este ano; já o Facebook tem 14 anos —, Saunders diz que cabe às mesmas assumirem as responsabilidades da vida adulta e dá ênfase à importância de se ter um propósito: “A minha mãe costumava dizer esta frase ‘If you don't stand for something, you'll fall for anything’ [Se não és firme da defesa de algo, vais cair por qualquer coisa, tradução livre].

