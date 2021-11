A empresa por trás de uma aplicação para as escolas decidiu repartir o valor gerado pelo sucesso com os trabalhadores. Depois de ser considerada uma das empresas com crescimento mais rápido na Nova Zelândia, a Kami anunciou o pagamento de um bónus de cerca de 6 mil euros aos trabalhadores.

Fundada em 2013 por um grupo de estudantes de Auckland, o serviço está presente em mais de 180 países e é usado por mais de 30 milhões de professores e estudantes.

No ano passado, com a pandemia, a empresa disponibilizou gratuitamente o programa a professores de todo o mundo, permitindo que continuassem a chegar digitalmente aos estudantes. É certo que as vendas chegaram a zero, mas a manobra deu certo, com os professores a regressar ao pagamento e a empresa a crescer num ano aquilo que esperavam conseguir em cinco.