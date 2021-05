A programação deste ano é composta por várias palestras que contam com oradores convidados nacionais e internacionais, sessões de networking (partilha de experiências entre os profissionais e os participantes) e também workshops presenciais na Universidade de Aveiro dados por profissionais, por exemplo, da Sonae MC e do IKEA.

“O Lean olha para todo um processo, do início ao fim, para que se perceba em que zonas é que existe desperdício, como atuar de forma a reduzi-los e, com isso, criar valor à empresa”, refere Gonçalo Guedes.

A JELA é constituída por alunos de Engenharia e Gestão Industrial da Universidade de Aveiro e tem como principal objetivo difundir a filosofia Lean junto do seio universitário através de diferentes eventos ao longo do ano. A Lean Conference acaba por ser a “cabeça de cartaz”, tendo contado com cerca de 200 participantes na edição anterior.

Ative as notificações do SAPO 24.

Um artigo do parceiro

The Next Big Idea é um site de inovação e empreendedorismo, com a mais completa base de dados de startups e incubadoras do país. Aqui encontra as histórias e os protagonistas que contam como estamos a mudar o presente e a inventar o que vai ser o futuro. Veja todas as histórias em www.thenextbigidea.pt