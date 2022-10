António Costa Silva falava no Hub Criativo do Beato, numa conferência de imprensa conjunta com o cofundador da Web Summit Paddy Cosgrave, a propósito do evento que arranca já no início de novembro em Lisboa.

“Os números que estamos à espera” são de “mais de 70.000” participantes, “mais de 2.600 ‘startups’ e empresas, mais de 1.000 investidores”, referiu o governante.

De acordo com a Web Summit, aquela que é considerada a maior cimeira tecnológica a nível mundial, esgotou os bilhetes mais cedo do nunca, espera mais de 70.000 participantes, 2.630 ‘startups’ e empresas, 1.120 investidores e terá 1.040 oradores a viajar para Lisboa.

Os dados da edição deste ano “confirmam os níveis” de participação pré-pandemia, afirmou o ministro, salientando que o evento “será bem sucedido”.

Na sua intervenção, António Costa Silva salientou que em 2015 as tecnológicas representavam 1% do Produto Interno Bruto (PIB).

Atualmente, o valor das tecnológicas corresponde a 18% do PIB, cerca de 40 mil milhões de euros.