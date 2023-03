Em nota enviada às redações, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) anunciou a criação do programa StepByTech, uma proposta desenvolvida através da sua iniciativa tecnológica e de empreendedorismo Future of Work e da escola de programação Le Wagon.

De acordo com a CML, a ideia deste projeto é criar "uma iniciativa gratuita que visa iniciar os seus participantes em diferentes vertentes da programação e do mercado tecnológico em Portugal, assim como oferecer a possibilidade de realização de um bootcamp intensivo em Web Development".

Destinando-se a "profissionais, estudantes e/ou residentes da Grande Lisboa que pretendam dar os primeiros passos ou prosseguir a sua descoberta, no universo da programação, front-end e back-end", esta iniciativa vai ter uma componente competitiva.

O StepByTech será organizado em três fases "com natureza eliminatória e de complexidade crescente". Começa com uma primeira série de sessões online (de 1h15m por sessão) destinada a 500 pessoas durante o mês de abril, seguida de uma segunda fase de sessões já presenciais, com uma duração de quatro horas cada uma, em maio, para apenas 50 dos participantes.

A derradeira fase termina com a atribuição de cinco bolsas completas para o bootcamp intensivo de Web Development da Le Wagon de 360 horas, com início em julho.

Para Margarida Figueiredo, Diretora Municipal da Economia e Inovação da Câmara Municipal de Lisboa, “o crescimento e sucesso sustentável do ecossistema económico e social em Lisboa é potenciado com iniciativas desta natureza que oferecem as ferramentas para as pessoas adquirirem novas competências, começarem uma nova carreira no mercado tech ou criarem a sua própria startup, e às empresas a possibilidade de investirem no desenvolvimento do seu talento".

"O StepByTech contribui também para incentivar a atuação das mulheres na tecnologia e, em simultâneo, permite o acesso a pessoas com um perfil muito diverso, em termos etários, de género e com ou sem experiência na área tech”, lê-se na nota.

No mesmo comunicado, Pedro Agostinho, City Manager da Le Wagon em Lisboa, sublinha a satisfação por "colaborar com a Future of Work e ter a oportunidade de impactar positivamente um conjunto alargado de pessoas, através da capacitação digital (e potencialmente a reconversão efetiva)". "É algo que nos deixa imensamente orgulhosos e que alinha perfeitamente com a nossa missão” conclui

A primeira fase tem início a 11 de abril, com duas semanas de formação online (4 workshops e 2 tech talks). As inscrições já estão abertas, sendo possível fazer a inscrição até 9 de abril na página oficial do programa.