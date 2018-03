O livro, com prefácio de Dani Filth, dos Cradle of Filth, contém os momentos “que fazem parte da história da banda, feitos importantes, mas também falhanços, que tiveram-nos e assumem-no”. “A história está toda contada”, disse o autor do livro, Ricardo S. Amorim, em declarações à Lusa.

Ricardo foi convidado para contar a história da banda em livro, em novembro de 2016. Exatamente um ano depois, em novembro do ano passado, terminou-o. Ao longo de um ano acompanhou os Moonspell em concertos, ensaios e gravações e entrevistou os elementos e ex-elementos do grupo, mas também colaboradores da banda, responsáveis de editoras e músicos de outras bandas.

“Durante esse período acompanhei praticamente todos os concertos em Portugal, e alguns no estrangeiro, e também o dia-a-dia. Ao fim do dia ia ter com eles ao estúdio, ao fim de semana íamos jantar ou ia beber café com um ou com outro. Ao longo dessas muitas horas de conversa fui juntando as peças que me permitiram contar esta história”, recordou.

Uma história com “um lado humano de relação muito presente”. “De fora ficaram especificidades, como o estúdio onde gravaram determinado álbum ou o material e instrumentos que usaram para o fazer”, disse, justificando que considera “muito mais interessante, enquanto leitor, saber como se estavam a relacionar em determinado momento, que tipo de inspiração artística e pessoal encontraram em determinada fase”.