Este é um episódio especialíssimo do Acho Que Vais Gostar Disto, podcast sobre cultura pop da MadreMedia, em que foi discutida a série Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, que conta a história da ascensão dos Los Angeles Lakers a potência desportiva americana no início dos anos 80 nos EUA.

Para isso, o Miguel Magalhães e o João Dinis receberam o Ricardo Brito Reis, habitual companheiro do João no podcast Bola ao Ar (se gostarem de NBA podem ir ouvir, à confiança) para falar sobre as principais personagens da série, o impacto que Jerry Buss teve na história dos Los Angeles Lakers e da própria NBA e sobre o que nos pode reservar a segunda temporada, entretanto já confirmada.