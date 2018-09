Entramos no recinto da Comic Con, este ano transferido para o Passeio Marítimo de Algés, e ficamos com a sensação de ter entrado num outro mundo. Um mundo repleto de criaturas fantásticas, mágicas, anteriormente confinadas aos domínios da imaginação, a todas as formas através das quais esta se expressa: à televisão, ao cinema, à banda desenhada, aos videojogos. O “Comic” faz parte do nome, mas este não é um evento apenas dedicado às comics. Nem o é dedicado apenas aos geeks e nerds, aos fanáticos (normalmente) no bom sentido que formam as comunidades de fãs que discutem, interagem, seguem com afinco as mais variadas formas de entretenimento.

Explicar a um completo leigo em matéria de cultura pop aquilo em que consiste a Comic Con pode ser uma tarefa algo hercúlea. Será melhor, como nos explica Nuno Markl – que, no evento, é o apresentador e mestre de cerimónias de quatro painéis intitulados “Cave do Markl” –, recorrer a alguma “doçura”. “Talvez seja melhor falar num lado que é quase como um 'parque de diversões', tentar que ele não fique com a ideia de que isto é uma coisa muito hardcore, [só] para fãs...”, diz.

Não o é, de facto; eles existem, alguns vestidos como as suas personagens prediletas (o chamado cosplay), mas também encontramos curiosos, famílias, gente minimamente conhecedora da matéria à procura de expandir os seus conhecimentos, ou artistas a mostrar – e à procura – da sua inspiração. “Isto é tão variado, para tanta gente, que eu acho que toda a gente encontra aqui um motivo para se divertir: quem veja cinema ou séries de televisão, quem já tenha lido BD e goste de Lego... Não é uma coisa assim tão geek quanto isso, embora seja, obviamente, povoada por bastantes”.

Alguns desses geeks são, até, rostos conhecidos da nossa praça. Como Cláudia Pascoal, que na companhia de Isaura venceu este ano o Festival da Canção. A cantora gondomarense participou no primeiro dos quatro painéis de Markl juntamente com Carolina Torres e Ricardo Araújo Pereira, interpretando uma canção da série de animação norte-americana “Rick And Morty”, que tem vindo a gozar de uma vasta popularidade entre jovens (e não só) devido à sua irreverência. A premissa da série resume-se a isto: um avô cientista, bêbado e misantropo (Rick), que leva o seu neto de 14 anos, tímido e irritadiço (Morty) a viajar por inúmeros universos paralelos.

Na Comic Con, Cláudia Pascoal vestiu, inclusive, a camisola: envergou uma t-shirt com as supracitadas personagens ali estampadas. Sobre “Rick And Morty”, fascina-a a “improbabilidade e a incoerência de tudo, a nível social”. “Gosto de pessoas diferentes”, admite. “Tento ser mais Rick na vida real, mas sou mais Morty, possivelmente, porque quero ter uma vida, e todas essas coisas...” Mas não é essa a única série da qual se posiciona como fã: “Vou dizer umas palavras sobre Dr. Who, Uncharted, Tomb Raider, tudo o que vier”.