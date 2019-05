Depois de ter estudado cinema nos Estados Unidos, de ter tido vários trabalhos no mercado digital e de ter integrado uma banda, Catarina Lowndes criou a personagem Sea3PO e, em 2011, começou a fazer e a publicar vídeos ‘online’, no primeiro passo de interação com um público que cresceu conectado com tecnologias e o digital.

Desde os primeiros vídeos até hoje, nos quais faz demonstrações de produtos, fala de si própria e responde a fãs, Sea3PO lançou um livro para crianças, sobre ‘bullying’, uma revista em nome próprio.

Ser “influenciadora” pode ter uma conotação negativa, mas para Sea, em declarações à Lusa no ano passado, aquando da sua atuação no Rock in Rio Lisboa, esse “poder de influenciar grandes comunidades” pode ser canalizado para questões mais relevantes, como bullying, preconceito e amor-próprio.

“Eu tento sempre mostrar que não sou uma pessoa perfeita, vou fazer escolhas erradas, mas mostrar que sou um ser humano e que o eu quero fazer é influenciar de maneira a que as pessoas não tenham medo de conquistar os seus sonhos”, afirmou na altura.

Facilmente reconhecível pelo cabelo bicolor – azul e rosa - e influenciada pela cultura japonesa, Catarina Lowndes admitiu que a comunidade que a acompanha é, sobretudo, positiva e elogia “o amor e a dedicação” dos pais dos seus seguidores mais novos, que aguentam horas numa fila só para um autógrafo ou um retrato.