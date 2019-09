“Entre profano e religioso, contemporâneo e erudito, jazz e tradicional, blues e fado, eletrónico e acústico, o programa destina-se a valorizar o património à escala metropolitana através da música”, refere a AMP, em comunicado.

Os concertos decorrerão nos jardins da Casa Museu Marta Ortigão Sampaio, no Porto, no Mosteiro de Arouca, na Igreja Romântica de Roriz, em Santo Tirso, na Igreja Românica na Póvoa de Varzim, no Mosteiro de Cete, em Paredes, no Parque La Salette, em Oliveira de Azeméis, no Centro Histórico de Macieira de Cambra, em Vale de Cambra, no Museu Municipal de Espinho, no centro Cultural de Campo, em Valongo e, entre outros lugares, na Casa Museu Teixeira Lopes, em Vila Nova de Gaia.