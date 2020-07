No "É Desta Que Leio Isto" achamos que não há nada como um bom livro para fugir um pouco à realidade ou, alternativamente, ajudar a compreendê-la melhor.

O clube de leitura do SAPO24, lançado no passado mês de maio, foi criado com o propósito de incentivar à leitura e à discussão à volta dos livros. Já folheámos as páginas de livros de autores como Luís Sepúlveda, George Orwell, José Saramago, Dulce Maria Cardoso e Harper Lee, sempre com a presença de convidados especiais que nos ajudam à discussão, interpretação, troca de ideias e, sobretudo, proporcionam boas conversas.

Para os meses de julho e agosto, típicos meses de férias para grande parte dos nossos participantes, decidimos ouvi-los e às suas sugestões. Assim, no próximo encontro, que se realiza no dia 23 de julho, pelas 21h, escolhemos trazer para a discussão um dos autores e livro que mais nos tem sido recomendado: Valter Hugo Mãe e o seu "A Máquina de Fazer Espanhóis". As inscrições já estão abertas e podem ser feitas aqui.

Já em agosto, optámos por um único encontro, no final do mês, com um verdadeiro clássico: "Cem Anos de Solidão", de Gabriel García Márquez, e onde também já é possível realizar a inscrição.

Boas férias. Boas leituras.