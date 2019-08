É inevitável: o campismo e a praia fluvial do Taboão voltaram a ser ponto de encontro — ou de reencontro — para a grande maioria dos festivaleiros presentes no Vodafone Paredes de Coura, que terminou este sábado. Não faltaram as toalhas, as bóias, as leituras e, claro, o essencial mergulho nas águas do rio Coura. Tudo para recordar nestas imagens.