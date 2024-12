O videojogo “Call of Duty: Black Ops 6” foi selecionado para a lista inicial dos prémios BAFTA Games nas categorias de Música e de Animação e também para o galardão de Melhor Jogo.

Natural e residente no Funchal, Pedro Macedo Camacho, de 45 anos, afirmou ser “uma conquista gigantesca chegar à ‘longlist'”.

“Trabalhar neste jogo já foi uma honra incrível”, admitiu.

Desenvolvido pelos estúdios americanos Treyarch e Raven Software, o jogo — o mais recente capítulo de uma das mais populares sagas do mundo – simula operações militares, mergulhando os jogadores numa realidade alternativa pós-Guerra Fria.

Em 20 anos, a série gerou vendas superiores a 30 mil milhões de dólares (28,6 mil milhões de euros) em todo o mundo.

O madeirense integrou uma equipa de vários compositores liderados pelo norte-americano Jack Wall, o qual “teve gentileza de dar crédito aos colaboradores”.

“Todas as bandas sonoras de séries, filmes e jogos de computador hoje em dia são feitas por equipas grandes de compositores”, disse o compositor português, mas “raramente” todos os colaboradores são incluídos nos créditos de autoria.

Estudante no Conservatório do Funchal, Pedro Macedo Camacho prosseguiu estudos em Lisboa, nomeadamente com o compositor Eurico Carrapatoso, e também frequentou o Hot Clube de Portugal.

Apesar de se considerar especialista em música de orquestra, nos últimos anos feito bastante trabalho para publicidade e foi o autor da música do genérico da série “Rabo de Peixe”.

Em videojogos, compôs música para “Chorus”, pela qual ganhou um prémio Hollywood Music In Media Awards em 2022, “World of WarCraft”, “Ghost Pirates of Vooju Island” e “Fairytale Fights”, entre outros.

No total, 58 jogos foram selecionados para os BAFTA Games Awards 2025, que distinguem os melhores jogos de 2024, após a votação de 1.300 membros da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas (British Academy of Film and Television Arts, BAFTA na sigla em inglês).

Para cada uma das 17 categorias foi selecionada uma ‘longlist’ de 10 jogos, sendo os finalistas anunciados a 4 de março de 2025.

Os vencedores serão conhecidos em 8 de abril de 2025.