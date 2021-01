Do coro do colégio para o trap, a portuense Sofia Forte, que na música se apresenta como GIIA, lançou esta semana o vídeo que acompanha o novo single, “Bored”.

Seguindo o exemplo do que a música pop tem feito nos últimos anos, “Bored” junta as batidas urbanas e eletrónicas do chamado trap à suavidade do pop.

Contando a história de uma relação falhada, onde a protagonista se sente “bored” (aborrecida), a narrativa passa a dar destaque à celebração da amizade feminina, num apelo à importância da autonomia e informação da mulher.

O novo vídeo começa com a música em crescendo, que envolve depois o ouvinte num ambiente de festa e diversão, em cujos momentos mais fortes surgem planos e fundos artísticos, nomeadamente da artista, reforçando sempre a temática da letra.

GIIA tem 23 anos, é do Porto, mas é no pop em língua inglesa que está confortável, já que desde os 14 anos estuda nessa língua. Começou no grupo coral do colégio, a que se seguiu o ensino musica, com aulas de canto aos 15 anos — e o exame de Trinity aos 17.

O primeiro single da artista foi “Honest”, estreado a 30 de agosto de 2020, tendo atingido dois mil streams no Spotify e cerca de 40 mil visualizações no Youtube.

Crescendo numa época de inovação e diversidade musical, a artista revela, numa nota à imprensa, que Lady Gaga, Dua Lipa e Ariana Grande são exemplos de vozes que a fizeram querer seguir música.

As maiores influências são mesmo Dua Lipa e sobretudo Ariana Grande, que considera rainha do pop/trap: “Ariana é certamente a minha maior inspiração para seguir este género de música.”

GIIA encontra-se actualmente com alguns projetos em simultâneo. De momento, o seu foco concentra-se em na escrita de músicas, algo que considera valioso para o trabalho o seu futuro como artista.