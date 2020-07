Depois de se ter tornado no primeiro humorista português a atuar na Comedy Store em Los Angeles, de ter atuado no Fringe Festival, de já ter ter aberto shows para Jim Gaffigan e Tom Rhodes e de ter feito mais de 500 espetáculos de stand up comedy, André de Freitas, um dos talentos emergentes no circuito europeu de humor, vai atuar na Livraria Ler Devagar, no LX Factory, em Lisboa.

São três datas — 3, 10 e 17 de julho, às 19h00 —, mas o objetivo é que sejam muito mais, não fossem estes shows um “work in progress” [trabalho em construção], “sessões abertas ao público em que o André vai estar a testar material e a preparar, ao mesmo tempo, o seu ambicioso espetáculo”, explica Hugo Nóbrega da H2N, a produtora responsável pela organização do espetáculo.

O “ambicioso espetáculo” 'Touché!' promete ser um formato inovador com duas versões, uma e português e outra em inglês, e que conta com a direção de Rui Sinel de Cordes, para a versão portuguesa e de Alexis Dubus para a versão inglesa.

“As sessões ‘work in progress’ na Ler Devagar são o teste para a parte do espetáculo falada em português” explica o produtor.

Este espetáculo que André de Freitas traz agora a Portugal — e que "rouba" o nome ao grande projeto -, começa em português e em Portugal e vai contando as histórias das viagens do autor pelo mundo, perspetivas de um português lá fora enquanto partilha o seu percurso ao ter crescido na Costa de Caparica.

Os bilhetes para o Touché! custam 10 euros, já estão à venda e podem ser adquiridos na See Tickets. A capacidade da sala é limitada às recomendações da Direção-Geral da Saúde e as regras de distanciamento social, de higiene e segurança impostas estão garantidas em todos os espetáculos.