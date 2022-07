A série "Succession", que segue as disputas e jogos de poder na família Roy, é assinada por Jesse Armstrong e produzida para a HBO, e soma 25 nomeações para os Emmy, entre os quais o de Melhor Série Dramática e em várias categorias de representação para os atores Brian Cox, Jeremy Strong, J. Smith Cameron, Sarah Snook, Nicholas Braun, Kieran Culkin e Matthew McFayden.

A série "Succession", que soma vários prémios com as temporadas anteriores, tem já a quarta temporada em produção.

Este ano, a série "Ted Lasso" soma 20 nomeações, entre as quais para o Emmy de Melhor Série de Comédia, seguindo-se "The White Lotus", com vinte nomeações, "Hacks" e "Only Murders in the Building", com 17 nomeações cada.

Por categorias, os nomeados para Melhor Série de Drama são "Better Call Saul" (AMC), "Euphoria" (HBO), "Ozark" (Netflix), "Severance" (Apple TV+), "Squid Game" (Netflix), "Stranger Things" (Netflix), "Succession" (HBO) e "Yellowjackets" (Showtime).

Para Melhor Série de Comédia estão nomeadas "Abbott Elementary" (ABC), "Barry" (HBO), "Curb Your Enthusiasm" (HBO), "Hacks" (HBO), "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon Prime Video), "Only Murders in the Building" (Hulu), "Ted Lasso" (Apple TV+) e "What We Do in the Shadows" (FX).

Na apresentação dos nomeados, o presidente da Academia de Televisão, Frank Scherma, revelou que para esta edição dos Emmy registou-se um número recorde de submissões, refletindo a tendência de aumento de produção de séries para televisão e audiovisual, em particular para plataformas de 'streaming', depois de um decréscimo durante os primeiros anos de pandemia.

A cerimónia dos Emmy está marcada para 12 de setembro.