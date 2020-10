A Festa do Fado, uma iniciativa da Associação das Casas de Fado de Lisboa (ACFL), realiza-se na capital, no dia 27 de dezembro, com Camané, Carminho e Katia Guerreiro, entre outros, disse hoje à Lusa o seu presidente.

A festa conta ainda com as participações de António José Zambujo e Ricardo Ribeiro. Paulo Valentim realçou que "esta festa visa angariar meios financeiros para um Fundo Social de apoio à comunidade fadista, para este inverno". O fundo social, sublinhou Valentim, abrange a "toda a comunidade fadista" e não se circunscreve aos elencos das casas que constituem a associação. O apoio será feito através da entrega de "vales de compras" numa cadeia de supermercados. A ACFL assinou, em agosto, um protocolo com a Câmara de Lisboa que propõe "a implementação e desenvolvimento de várias iniciativas para promoção do Fado". A ACFL anunciou a realização de "duas iniciativas relevantes para o objetivo de promover o Património Cultural Imaterial da cidade e apoiar as casas de fado de Lisboa": a produção de um magazine televisivo dedicado ao Fado e a realização da Festa do Fado. A atual situação de pandemia levou à suspensão da atividade de várias casas de fado, colocando muitos fadistas e músicos sem outra forma de subsistência, um problema que "urge ultrapassar solidariamente", disse.