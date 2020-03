Chegou ao fim o festival que nos ajudou a ficar em casa. “Ajudou”: é essa a palavra certa. O EuFicoEmCasa nasceu como lembrete, mas acabou como romance. Ao longo de seis dias, observámos dezenas de artistas fora dos seus habitats naturais – os palcos –, rimos com o inesperado, emocionámo-nos com a lisura, reapaixonámo-nos pelas canções. A pergunta passa a ser, doravante, não um quando é que isto – o isolamento – acaba, mas quando é que isto – um evento desta magnitude – regressa.

“Magnitude” é também a palavra certa. O EuFicoEmCasa, encarado além da sua ideia de base, foi um sucesso: nenhum concerto teve abaixo de mil visualizações, o que transposto para o campo do físico resulta em Hard Clubs cheios de meia em meia hora. No mínimo. Também tivemos Aulas Magnas, Coliseus, Altices Arenas a rebentar pelas costuras. «A única coisa que vos peço depois disto é que se lembrem dos artistas portugueses», comentou Ricardo Ribeiro durante a tarde. De facto, isso será o mínimo que o público, que comprovadamente existe, poderá fazer.

A plataforma escolhida, o Instagram, serviu para as mais variadas loucuras, as que os palcos raramente permitem. Mas houve, no último dia, uma artista que pareceu recusar-se a encarar este como um concerto “especial”: Ana Moura. A fadista, fato de gala vestido, bebida a seu lado, convidou-nos a entrar virtualmente em sua casa, mas dispô-la para que esta se assemelhasse a uma sala de espetáculos, completa com uma “equipa de produção” que a ajudou a montar o cenário.

O arranque com 'Boa Noite Solidão', em que a vimos de guitarra nas mãos – algo pouco habitual – foi a maior surpresa de um concerto que contou ainda com aplausos pré-gravados (uma “piada” replicada por outros artistas, ao longo do festival), um microfone e a amplificação necessária. Quer dizer: necessária se estivéssemos a falar de um concerto à séria. Ana Moura esqueceu-se que quase todos os que a viram o fizeram a partir dos seus telemóveis, pelo que as colunas só vieram prejudicar o mais importante, o som.

Ainda assim, nota positiva para 'I'd Rather Go Blind', canção de Etta James, 'Vinte Vinte' (sem Branko e Conan Osiris) e 'Desfado', com os companheiros de casa a acompanhar por via das palmas e da dança. Foi a cappella que a fadista mais brilhou: 'Loucura (Sou do Fado)' foi divina, e a «oração» que se lhe seguiu, 'Creio', poema de Natália Correia, não ficou atrás. No final, homenagem à Deusa propriamente dita, Amália, com 'Estranha Forma de Vida'. No festival em que os artistas desceram à condição de humanos, Ana Moura foi igual a si própria: Diva.

Luísa Sobral também o foi, mas no campo da candura. Foi belo entrar no direto e levar, diretamente no rosto, com 'Maria do Mar', seguida pel''O Melhor Presente'. Um alinhamento pré-construído porque, conforme explicou, «não perguntei o que as pessoas queriam ouvir porque quero tocar algumas coisas novas». Uma delas foi 'O Bicho', canção escrita sobre e para esta pandemia. 'Para Ti', que dedicou às grávidas e às mães, 'O Verdadeiro Amor', 'João' e o refrão de 'Xico' puseram fim a uma ótima meia hora.