A humanidade arranja sempre uma maneira de manter o bom humor durante períodos menos felizes. Com a Internet e as redes sociais, é extremamente fácil colocar uma piada no mundo; e a piada espalha-se e transforma-se, influencia outras piadas, coloca risos onde, dantes, só uma expressão de pedra acinzentava o rosto. Capicua disse-o bem, durante o seu direto: hoje temos memes, rebentando em cada canto do mundo como uma granada. Temos a originalidade dentro de nós. Quem não sabe mais como há de passar o seu período de isolamento, inventa – canta à janela, disfarça-se de dinossauro, debita relatos futebolísticos em cozinhas onde se prepara um chocolate quente...

Um vídeo é colocado na rede e, dependendo do número de pessoas que com ele se ria ou se identifique, torna-se “viral” (sendo que, doravante, será melhor não utilizar mais esta expressão, pelo menos até que o choque passe). Ideias fervilham no terreno fértil que é o tédio. Cláudia Pascoal, como nenhum artista até agora no Festival EuFicoEmCasa, teve uma brilhante: transformou-se em desenho animado, cabelo verde, t-shirt do mítico “Dragon Ball Z”, uma saudação num ecrã que era na verdade uma gravação num ecrã, antes de a vermos sentada numa cadeira balouçante que a deixou cada vez mais desconfortável ao longo do seu concerto. «Arrependi-me logo», confessou.

Não nos arrependemos nós de a ver, a brincar como se tudo isto – esta pandemia, esta emergência – fosse território dos adultos e exclusivamente dos adultos: eles que a resolvam, nós queremos é ficar aqui sem crescer. Nós queremos tudo: 'Ter e Não Ter'. Queríamos, também, que o seu álbum tivesse sido lançado esta sexta-feira, mas por forças maiores esse lançamento foi adiado por uma semana. Assim como os habitantes da Covilhã queriam ter podido vê-la, em palco, num concerto marcado para esta noite, que obviamente não se realizou.

Mas falávamos de brincadeira. Falávamos de Cláudia Pascoal, que em 'Viver' até chama para junto de si Samuel Úria, numa chamada telefónica que era de facto uma partida: estava tudo combinado, era uma gravação. Como nenhum outro artista ao longo deste evento, Cláudia olhou para as possibilidades do Instagram e pensou: vamos gozar um pouco com isto. Uma coroa de pontos de exclamação virtuais indicava o título do seu disco. Um erro na letra de uma canção desagua num vira, e acaba no clássico mic drop do hip-hop. Um karaoke 'Espalha-Brasas' aproximou-nos ainda mais das noites de bebedeira com os amigos. E 'Tanto Faz', com o seu headbanging metaleiro, encheu-nos as medidas. Cláudia Pascoal foi puro cristal e reflectiu no céu um novo ideal: vamos safar-nos disto, pelo que até lá sigamos curtindo a vida.

A mesma mensagem teve Pedro Abrunhosa, de forma bastante mais séria. O músico portuense falou mais do que cantou, mas da forma correta: não como alguém que nos quer dar lições de moral, mas como um patriarca a acariciar-nos o rosto e a enxugar-nos quaisquer lágrimas que pudéssemos ter. E de forma poética: «É nestas alturas que nos revelamos. Só nos revelamos perante o abismo». Ou seja: é quando batemos no fundo que queremos saltar o mais alto possível, para o exterior ou 'Para os Braços da Minha [Nossa] Mãe'.

Não que Abrunhosa tenha sido sempre sério, e o seu público com ele: ao vê-lo a cantar de lábios encostados ao microfone, houve quem o lembrasse de que o objeto em questão teria de ser muito bem limpo após o concerto. Ao perceber que errou uma nota, troçou de si mesmo: «Este Covid miserável obrigou-me a reaprender as músicas todas, mas não o suficiente...». Repescou 'Vem Ter Comigo Aos Aliados' e a “velhinha” 'É Preciso Ter Calma'. Mas foi quando falou do coração que mais o sentimos, deixando um recado aos millenials («o 25 de abril é isto, termos um SNS para todos e que não pede nada»), e outro à humanidade: «Deixou de haver regiões, clubes de futebol, partidos, fronteiras, cor de pele. Somos todos iguais, todos fomos atingidos. No final disto tudo vamos todos celebrar, temos todos razões para nos abraçarmos e voltarmos a viver a vida com a banalidade que ela tinha, mas agora com uma forma profunda».

(Meditemos nestas palavras uns segundos antes de continuar)