Por opção ou obrigação, ao longo do festival muitos foram os músicos que cantaram – tudo ou parte – sem qualquer acompanhamento instrumental. Ana Bacalhau fê-lo em 'Leve Como Uma Pena', escrita por Jorge Cruz, e fê-lo com nota artística. Antes, pediu desculpa por se enganar à guitarra em 'Pensamos No Futuro Amanhã', e ainda foi buscar 'Seja Agora' aos Deolinda, por entre pedidos de uma reunião dos Lupanar. De Carolina Deslandes, a única a cappella foi um palavrão bem enfiado antes de cantar 'A Miúda Gosta', junto de Diogo Clemente, com quem partilha casa e filhos. Teve graça ver a dinâmica do casal; torna a performance humana, como o foi com Boss AC, que segundo Deslandes «previu isto tudo há milénios» com o clássico 'Baza Baza', vai para casa, casa.

Benjamim, ao piano, deu um concerto com um alinhamento escolhido pelos fãs no... Instagram, de véspera. 'Madrugada', 'Wolkswagen' e 'Dança com os Tubarões' foram algumas das escolhidas, num concerto onde a rede voltou a fazer das suas. Se há coisa que este festival nos ensinou foi a apoiar os músicos portugueses, quanto mais não seja para ver se arranjam melhor net. Jorge Benvinda foi outro exemplo disso; tal como havia acontecido a Fábia Rebordão, um ruído de fundo prejudicou as canções novas que foi mostrando.

Cálculo, rapper barcelense que trouxe ao Instagram um boom bap veraneante, contou com dois companheiros: um camaleão e um guaxinim, a lembrar-nos de que devemos lavar as mãos. E também debitou um dos melhores versos de sempre: Oops, I did it again, pareço a Britney. Valas, igualmente rapper, abriu a tarde-noite de concertos com 'Estradas no Céu'. Joana Almeida arrancou com um 'Fado dos Namorados', escrito pelos Átoa, e Héber Marques mostrou religião ('Não Há Nome Como o Teu') e os seus dois adoráveis rebentos (a filha pareceu ter futuro na voz). A fechar a noite, Moullinex (que durante o concerto de Tigerman fez dos melhores comentários do dia: will you be my quarantine?) fez dançar q.b., através de uma escolha detalhada de canções abana-corpos como 'Ring My Bell', de Anita Ward.

O último dia do Festival EuFicoEmCasa realiza-se este domingo, com espetáculos de Fausto Bordalo Dias, João Só, Júlio Resende, Selma Uamusse, Best Youth, Ana Moura e David Carreira, entre outros.

