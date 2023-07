Nos dias 4 e 5 de agosto (sexta-feira e sábado, respetivamente), Ponte de Lima vai receber a primeira edição do Festival Ponte d'Lima, que promete dois dias com muitos concertos e convívio.

A festa, na verdade, começa a 3 de agosto, na quinta-feira, com a receção aos campistas e festivaleiros. A intenção passa por apoiar projetos nacionais emergentes, que assim vão ter uma oportunidade para atuar perante uma audiência alargada. 19:30 - Big Dipper Downer

22:00 - Zebra Libra

23:00 - Quadra

00:00 - Máquina

01:00 - New Error

A intenção da organização passa por dinamizar a vila minhota, que aposta num cartaz diverso e nos Wolfmother para atrair festivaleiros de todo todo o país (e não só, que de acordo com as vendas realizadas até ao momento, 33% do público esperado será estrangeiro e cerca de 57% será de fora da região do Minho).

Além dos australianos, fazem parte do cartaz os portugueses Capitão Fausto, David Bruno, Linda Martini ou The Legendary Tigerman, entre outros.

O Passe Geral com campismo (dois dias) custa 50 euros e os Bilhetes Diários custam 30 euros. Existe ainda a opção Wolfpack, dedicada a grupos e a quem queira aproveitar o momento para partilhar a festividade com resto da sua alcateia: na compra de quatro bilhetes, o quinto bilhete é oferta, com ou sem campismo.

Para mais informações basta consultar o site do festival que pode aceder aqui.

Dia 4 20:00 - CAIO

21:15 - The Legendary Tigerman

22:30 - José Pinhal Post Mortem Experience

23:30 - Aron

00:45 - Capitão Fausto

01:45 - Throes + The Shine

02:45 - Beatfoot

Nem só de música se faz este festival da região alto-minhota

A organização não quer apenas dar música aos 10 mil visitantes que a vila limiana estima receber por estes dias. À boa maneira minhota, deixa a promessa de uma incorporação de diferentes tipos de arte e artistas da região. E, claro, de que vai aproveitar a gastronomia tradicional local.

Existe uma forte aposta no que concerne à oferta de restauração, que será diversificada e conta com cerca de 90% de restaurantes locais, como medida ambiental e de promoção do território e dos seus produtos. Por exemplo, será possível provar vários produtos típicos com destaque para a Quinta dos Fumeiros bem como pratos tipicamente portugueses como é o caso do Bacalhau à Brás, entre outros. Mas para quem prefere outro tipo de comidas mais rápidas e a pedir cachorro, nada tema: estarão disponíveis os modelos mais "clássicos" de street food.

Dia 5 19:00 - Jepards

20:45 - Cassete Pirata

22:00 - Linda Martini

23:00 - David Bruno

00:00 - Wolfmother

01:30 - Moullinex

02:30 - Gin Party Soundsystem

Fazendo a transição do estômago para a natureza, diga-se que há mais do que música e comida a fazer parte do festival. Para os bravos e corajosos aventureiros que depois de uma noitada e barrigada musical não queiram definhar quando o sol começar a raiar, e que façam intenções de sair das suas tendas ou alojamento onde estejam hospedados para consumar uma comunhão com o espaço envolvente, aconselha-se a usufruir da parceira com o Clube Náutico: é que vai fazer ser possível fazer kayaking ou até de alugar bicicletas e conhecer a Ecovia do Rio Lima a um preço mais em conta do que nos dias normais. Segundo a organização, "a promoção da prática de exercício físico em comunhão com a conservação natural é um dos grandes objetivos desta Ecovia e é uma das propostas disponíveis para todos os que visitam o Festival Ponte D'Lima".