Intitulado ‘Are You Ready?’, o filme conta com a participação do surfista Garrett McNamara, e tendo vindo a colecionar prémios desde que foi apresentado na BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa), em 14 de março.

Em Cannes, na décima edição de um dos mais prestigiados festivais internacionais de filmes de turismo, a película foi uma das finalistas, “suplantando centenas de outros filmes concorrentes que não chegaram a esta fase da competição”, anuncia a Turismo Centro de Portugal (TCP).

Adriana Rodrigues, chefe de Núcleo de Administração Geral e Comunicação da TCP, recebeu a distinção das mãos de Alexander V. Kammel, diretor do festival e, simultaneamente, diretor do CIFFT – Comité Internacional dos Festivais de Filmes de Turismo.

“No ano em que, pela primeira vez, foi nomeada no Cannes Corporate Media & TV Awards, em Cannes, com o seu filme promocional ‘Are You Ready?’, a Turismo Centro de Portugal conseguiu entrar na ‘shortlist’ da competição! Este é mais um palco importante em que o destino Centro de Portugal foi promovido internacionalmente, em França e no mundo”, sublinha Adriana Rodrigues.

O filme tem vindo a colecionar prémios. Em maio, venceu dois galardões: o de Melhor Filme na categoria “Destinos Turísticos – Região”, no 12.º Festival Internacional de Filmes de Turismo TourFilm Riga, na Letónia; e o de “Best Production Design” no Terres Festival, em Tortosa, Espanha.