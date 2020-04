Os nossos destaques para o seu tempo livre de hoje, 30 de abril, dividem-se entre o prato e o Porto.

O prato:

A Feira do Queijo DOP termina hoje e conta com produtores de vários municípios das Comunidades Intermunicipais da Região de Coimbra e das Beiras e Serra da Estrela, que têm disponíveis Queijo Serra da Estrela DOP e o Queijo Rabaçal DOP.

Tudo aqui: https://dott.pt/pt/campaign/feira-do-queijo-dop.

O Porto:

Depois do sucesso do seu lançamento em novembro de 2019, “Johnny Boy, Porto Anos 40 & 50” das Edições Afrontamento volta às livrarias com a sua 2.ª edição.

E será à volta do livro que Rui Moreira e José Miguel Júdice têm encontro marcado hoje no YouTube para conversar sobre o Porto e sobre Portugal.

Às 18h30.

E agora a lista com a seleção de eventos disponíveis na internet para o serão de hoje.

Música

Concerto da London Symphony Orchestra sob a direção do maestro Sir Simon Rattle |"Sinfonia n.º 6 em Lá maior" de Anton Bruckner.

Hora: 19h00

Onde acontece: https://www.facebook.com/gulbenkianmusica

Notas: A Fundação Calouste Gulbenkian uniu-se às mais importantes salas europeias da rede ECHO (European Concert Hall Organisation) e partilha um concerto por dia, todas as noites.

_________________________________________________________

Tiago na Toca

Hora: 21:30 - 23:00

Onde acontece: https://www.instagram.com/tiagobettencourt/?hl=pt

Notas: Tiago Bettencourt lançou durante a quarentena a iniciativa “Tiago na Toca”, concertos caseiros no Instagram.

____________________________________________________

Miguel Araújo | Concerto de Embalar

Hora: 22:00 - 23:00

Onde acontece: https://www.instagram.com/miguel_araujo_insta/?hl=pt

Notas: Todas as noites, por volta das 21h, quando vai deitar a sua filha, o cantor toca umas músicas de embalar partilhando o momento em directo, na sua conta de Instagram

_________________________________________________________

Teatro

Transmissão online a peça "Um Picasso"

Hora: 19h00

Onde acontece: https://www.companhiateatrobraga.pt/copia-online

Notas: De Jeffrey Hatcher, com encenação e espaço cénico de Eduardo Tolentino de Araújo, numa produção da CTB - Companhia de Teatro de Braga

_________________________________________________________

"Mas Afinal Quem És Tu, Ó Dona Maria da Fonte?"

Hora: 22h00

Onde acontece: https://www.facebook.com/teatro.do.noroeste.cdv/

Notas: No âmbito da iniciativa "Sofá de cena", o Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana disponibiliza o espetáculo "Mas Afinal Quem És Tu, Ó Dona Maria da Fonte?" de Fernando Gomes.

_________________________________________________________

Leitura

Clube de Leitores de Marvila 2020 | “Passados”, com a convidada Carla M. Soares

Hora: 19h00

Onde acontece: https://imaginauta.net/2020/04/18/clube-de-leitura-de-marvila-abril-2020/ ou https://www.facebook.com/events/177109843378894/?active_tab=about

Notas: O clube retoma sessões, por agora, em formato online. Realizam-se nas últimas quintas-feiras de cada mês e cada encontro tem um tema, aberto o suficiente para que cada um encontre o livro certo para si.

_________________________________________________________

Cinema

Exibição do filme "Todos os Sonhos do Mundo"

Hora: Disponível das 12:00 de dia 30 às 12:00 de dia 02 de maio

Onde acontece: http://medeiafilmes.com/filmes/ver/filme/veneno/

Notas: Filme de Laurence Ferreira Barbosa, com Paméla Constantino Ramos, Rosa da Costa, Antonio Torres Lima, Mélanie Pereira, Lola Vieira, Alexandre Prince e David Murgia

_________________________________________________________

Desporto

Live with NBA

Hora: 19:00 - 20:00

Onde acontece: https://www.instagram.com/nba/

_________________________________________________________

Talkshow

Evento: O Espectáculo da Vizinha

Hora: 19h00

Onde acontece: https://www.instagram.com/p/B_cnwoGAge7/