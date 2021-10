Livro: Águas Passadas, de João Tordo

Convidada: João Tordo, escritor e guionista

Moderadores: Elisa Baltazar e João Dinis, anfitriões do “É Desta Que Leio Isto”

Data: 30 de setembro de 2021

Ouça aqui a conversa com João Tordo:

Em outubro recebemos José Luís Peixoto

O escritor José Luís Peixoto é o convidado do próximo encontro do clube de leitura É Desta Que Leio Isto, no dia 28 de outubro, pelas 21h. Iremos conversar sobre o seu mais recente livro, Almoço de Domingo, mas também sobre outras das suas obras.

Para se inscrever no encontro basta preencher o formulário que se encontra neste link. No dia do encontro receberá um e-mail com todas as instruções para se juntar à conversa.

Além disso, pode ficar a par de tudo o que acontece no clube de leitura através deste link.