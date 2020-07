Mia Couto e Julian Fuks estão entre os 29 escritores convidados pelo The New York Times Magazine para escrever contos inspirados pelo momento que o mundo atravessa, varrido pela pandemia de covid-19, no âmbito de um projeto intitulado "Decameron".

Os escritores moçambicano e brasileiro são os únicos autores de língua portuguesa a figurar na lista, que integra ainda nomes como Margaret Atwood, Karen Russell, David Mitchell, Colm Toibin, Paolo Giordano, Leila Slimani, Rachel Kushner e Kamila Shamsie. O "Projeto Decameron" ganhou o nome inspirado pela obra-prima de Giovanni Bocaccio, uma coleção de cem novelas escritas entre 1348 e 1353, quando a Peste Negra devastou Florença. "Decameron" está estruturado como uma história composta por cem contos, contados por um grupo de sete raparigas e três rapazes que se abrigam numa vila isolada de Florença, para fugir da peste. Da mesma forma, "à medida que a pandemia de covid-19 foi varrendo o mundo", o The New York Times Magazine pediu "a 29 autores que escrevessem novos contos inspirados pelo momento", porque "quando a realidade é surreal, apenas a ficção pode fazer sentido", como se lê na página 'online' da publicação, que tem todos os contos disponíveis para leitura. Edwidge Danticat, Tommy Orange, Charles Yu, Victor Lavalle, Uzodinma Iweala, Liz Moore, Etgar Keret, Mona Awad, Andrew O'Hagan, Téa Obreht, Alejandro Zambra, Dinaw Mengestu, Rivers Solomon, Yiyun Li, Dina Nayeri, Esi Edugyan, Laila Lalami, John Wray e Matthew Baker são os restantes autores integrados neste projeto.