“(…) É com peso no coração que estamos a informar a morte de Christine. Ela morreu de forma pacífica no hospital esta manhã, quarta-feira, 30 de novembro de 2022, após uma doença repentina”, escreveu a família no Facebook.

A também teclista estava por trás de êxitos como Little Lies, Everywhere, Don’t Stop, Say You Love Me e Songbird.

Pedindo privacidade, a família disse que ainda que “gostaria que todos mantivessem Christine nos seus corações e se lembrassem da vida de um ser humano incrível e um músico reverenciado que era amado universalmente”.

No Facebook, os Fleetwood Mac lamentaram a morte, dizendo que Christine McVie era “única, especial e talentosa”.

“Foi o melhor músico que qualquer um pedia ter na sua banda e o melhor amigo que qualquer um podia ter na sua vida. Tivemos muita sorte em ter uma vida com ela”, escreveu o grupo britânico.

Christine McVie abandonou os Fleetwood Mac em 1998, após 28 anos, acabando por regressar em 2014.

Nascida com o nome de Christine Perfect, em Bouth, Reino Unido, a artista casou-se com o baixista dos Fleetwood Mac, John McVie, juntando-se àquela banda de rock em 1971.