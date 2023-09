A informação foi comunicada ao mundo, esta terça-feira, pela dona, Brittany Davis, que tinha criado uma página na plataforma Go Fund Me para o animal, onde tentava angariar fundos para tratar um cancro nos ossos que afetava Zeus.

O cão mais alto do mundo, de acordo com o Guinness World Records, vivia nos estado norte-americano do Texas com a família, onde estava a ser tratado para a sua doença. Até este momento, a campanha de angariação de fundos da dona já tinha conseguido 12.780 dólares (11.973 euros).

Na rede social Instagram, Brittany lamentou: “O meu Zeus partiu. Ele não está mais a sofrer. A mamã estava lá a segurar-lhe a cabeça e a fazer-lhe festas nas orelhas a cada segundo. Ele era muito, muito amado. Teve uma vida maravilhosa em tão pouco tempo. Os médicos tentaram absolutamente tudo, mas ele estava muito doente”.

No fim de semana passado, Zeus tinha sido submetido a uma cirurgia para amputar uma perna afetada pela doença (que pesava quase cinco quilos) e, apesar de ter reagido bem no princípio, acabou por ter complicações. Na segunda-feira, dia 11, os veterinários descobriram que o cão sofria de uma pneumonia e tinha fungos e bactérias num pulmão. No dia seguinte, a dona anunciava a morte do animal.

O site do Guinness World Records considerava Zeus um "Gentle giant" (um "Gigante gentil", em tradução livre) e era oficialmente o cão macho mais alto do mundo. Dividia a sua casa com mais três cães pastores australianos e uma gata.