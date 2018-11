Foram muitos os leitores seduzidos e que se apaixonaram pelos romances da escritora italiana Elena Ferrante, desde o lançamento do primeiro livro, em 2011, e que deu a conhecer a complexa amizade entre duas amigas, Lila e Lenù, que se conhecem em Nápoles na década de 50. (Em Portugal, a edição da tetralogia é da Relógio d’Água.)

Portanto, não será de estranhar que os fãs dos livros de Ferrante aguardem com expetativa pelo lançamento da série. Tanto assim que é que os direitos de transmissão da série de oito episódios foram adquiridos por 56 países.

Depois de passar na HBO, A Amiga Genial será exibida na Itália pela RAI a partir de 27 de novembro e pelo Canal +, em França, no mês de dezembro. Para Portugal, no entanto, ainda não tem data de estreia.

O fenómeno é global. Mesmo nos Estados Unidos, onde os livros traduzidos para o inglês representam apenas 1% do mercado, os quatro "romances napolitanos", como são geralmente conhecidos, têm sido um sucesso comercial, com 2,6 milhões de cópias vendidas, segundo a editora Europa Editions.

Mas daí para produzir, em parceria com a RAI, uma série de televisão em italiano, filmada na Itália, por um realizador italiano, parece ser uma jogada de risco para a HBO.

Os diálogos são tidos no dialeto napolitano, e não no italiano clássico, pelo que até a RAI irá transmitir a série legedada.

Tanta atenção aos detalhes e à autenticidade é relativamente nova nos Estados Unidos.

Quentin Tarantino remou nessa direção em Sacanas Sem Lei (2009), filme que contém diálogos em alemão e francês. Mas o mundo das séries parecia algo relutante em seguir um caminho semelhante.

É então que entra em cena The Americans (2013-2018) da FOX, a série premiada sobre espiões russos nos Estados Unidos durante a Guerra Fria, que mostrou longas sequências em russo.

O apetite do público, globalizado e entregue às plataformas de streaming, transformou-se cada vez mais em produções legendadas, como testemunha do sucesso internacional tais como a série alemã "Dark", a espanhola "La Casa de Papel", a dinamarquesa "The Rain" ou a ainda a israelita "Fauda".

Todavia, a série "Narcos" da Netflix (2015) — filmada com largas passagens em espanhol — "abriu o caminho para as demais, mostrando que a autenticidade era central para o sucesso de uma série", explicou Lorenzo Mieli, produtor da adaptação de "L'Amica Geniale", título original do romance de Ferrante.