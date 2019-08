O realizador franco-polaco, de 86 anos, condenado nos Estados Unidos por abuso sexual de menores, não viajou até Veneza, onde a sua inclusão no festival de cinema italiano gerou controvérsia.

Na apresentação do filme esteve, contudo, a sua mulher, Emmanuelle Seigner, que atua no filme, acompanhada de Oscar Jean Dujardin, que interpreta a personagem central, o tenente-coronel Georges Picquart, e Louis Garrel, que dá vida a Alfred Dreyfus.

O filme retrata o caso Dreyfus – um escândalo político que dividiu a França entre 1894-1906 – do ponto de vista do tenente-coronel Georges Picquart, interpretado por um sóbrio e convincente Jean Dujardin. É um dos 21 filmes em competição pelo Leão de Ouro.

As primeiras críticas elogiaram bastante as qualidades cinematográficas do filme: O jornal francês Le Figaro elevou o “ousado” Jean Dujardin, o jornal britânico The Guardian descreveu o filme como “bonito e envolvente” e a revista norte-americana Variety considerou a montagem “magnífica”.