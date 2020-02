A prova, que é promovida pela Revista de Vinhos, decorreu na quinta-feira, no Palácio da Bolsa, no âmbito da 17.ª edição Essência do Vinho, que começou nesse dia e termina no domingo, informou ainda a organização.

A eleição esteve a cargo de um júri internacional, realizou-se pela 13.ª vez e baseou-se nos 46 vinhos que o painel de provadores da Revista de Vinhos selecionou entre os que "obtiveram das melhores pontuações naquela publicação ao longo de 2019", entre brancos, rosés, tintos e fortificados (Portos, Madeiras e Moscatéis).

O Quanta Terra Phenomena Pinot Noir 2018 é "um Regional Duriense elaborado pelos enólogos e produtores Celso Pereira e Jorge Alves", tendo sido "a primeira vez" que foram selecionados vinhos rosés para a grande final.

O Barbeito Malvasia 50 Anos O Japonês, que se impôs os vinhos fortificados, é "elaborado por Ricardo Diogo Freitas, da Barbeito Vinhos".

"O vinho branco que alcançou a pontuação mais elevada foi o Regueiro Jurássico I", um lote de várias colheitas de Alvarinho feito por Paulo Cerdeira Rodrigues, na Quinta do Regueiro, em Melgaço, na Região dos Vinhos Verdes.

O júri deu a nota máxima entre os vinhos tintos provados ao Grande Rocim Reserva 2015, que Catarina Vieira e Pedro Ribeiro produzem no Rocim, em Cuba - Vidigueira.

Ainda no que respeita aos tintos, o alentejano Obsessão 2007, do produtor Altas Quintas, ficou no segundo lugar, o Palácio dos Távoras Gold Edition 2016, da Costa Boal Family Estates, Trás-os-Montes, no terceiro, e Quinta do Monte d´Oiro Reserva 2016, Quinta do Monte d´Oiro, de Alenquer, Lisboa, na quarta posição.

O segundo e o terceiro melhor vinho branco são o Ramilo Malvasia de Colares 2017, de Manuel Francisco Ramilo & Filho, de Colares, Lisboa, e o Teixuga 2014, do produtor Caminhos Cruzados, Dão, respetivamente.

O Graham´s The Stone Terraces Porto Vintage 2017, da casa Symington, foi eleito segundo melhor fortificado.

A Essência do Vinho 2020 apresenta "mais de 400 produtores e cerca de 4.000 vinhos representados e em degustação, de Portugal e do mundo, 50 atividades paralelas que incluem provas temáticas, conversas sobre vinho, harmonizações enogastronómicas e jantares vínicos".

O evento é uma organização do grupo EV-Essência do Vinho, em parceria com a Associação Comercial do Porto.