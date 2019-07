Quando, mais logo à noite, Rincon Sapiência subir ao palco, acompanhado por três outros músicos, vai “viajar” por um “repertório bem vasto”, que passa pelo seu primeiro disco “Galanga Livre”, de 2017, e “divertir-se bastante no palco”, ao mesmo tempo que vai tentar fazer sair as pessoas da sua “zona de conforto”.

Hoje, o acesso à informação retirou “o pensamento do bairro”, para o tornar global. “Tudo o que a gente compõe, tudo o que a gente faz é pensando no mundo. Vivemos um momento em que não só o rap, mas a arte, tem tido uma perspetiva mais global”, reflete o músico.

Depois da passagem pelo no Festival Músicas do Mundo (onde vai atuar às 02:30, na avenida marginal de Sines), o rapper segue para Santa Maria da Feira, onde atua no sábado à noite, no coreto de Santa Maria de Lamas, e depois vai dar uma volta pela Europa antes de regressar ao Brasil.

O Festival Músicas do Mundo conta hoje com Lucibela (Cabo Verde, 18:00); Susheela Raman (Reino Unido/Índia, 21:00); Chico César (Brasil, 22:15); Antibalas (EUA, 23:30); Omar Souleyman (Síria, 00:45); Rincon Sapiência (Brasil, 02:30); Shantel & Bucovina Club Orkestar (Alemanha, 03:45).