Depois de três edições em Lisboa, este ano o SBSR regressa à Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, mas, de acordo com a organização, “o local onde estará instalado o recinto de concertos é um terreno diferente daquele que o público já conhece das edições anteriores, e onde existe um tapete de vegetação tratado para assegurar um piso verde natural, onde estarão instalados os vários palcos”.

Nos três dias de festival, as portas do recinto abrem às 15:00 e os concertos, que vão dividir-se por quatro palcos, começam pelas 17:00.

A primeira confirmação do cartaz da 25.ª edição e uma das cabeças de cartaz, a norte-americana Lana Del Rey, atua hoje. A cantora regressa ao Meco sete anos depois da estreia em Portugal, em 2012. Com quatro álbuns editados, está previsto que Lana Del Rey edite um novo trabalho, “Norman Fucking Rockwell”, em agosto.

No palco principal, além de Lana Del Rey, atuam hoje Cat Power, Jungle e The 1975. O cartaz de hoje inclui também Metronomy, Marlon Williams, Sebastian, Roosevelt e os portugueses Conan Osiris, Sallim, Grandfather’s House, Madrepaz, Glockenwise, Dino D’Santiago e Branko.

No regresso à Herdade do Cabeço da Flauta, “a mobilidade é um dos principais focos da organização”. Para “prevenir enchentes e congestionamentos”, a organização recomenda que o público chegue cedo ao recinto, siga “rigorosamente as indicações das autoridades competentes” e utilize transportes públicos.

Assim, durante os três dias haverá autocarros da Transportes Sul do Tejo (TST), que irão fazer o percurso entre a Praça de Espanha e o recinto (hoje entre as 13:00 e as 19:00) e a Gare do Oriente e o recinto (hoje entre as 10:30 e as 22:00).