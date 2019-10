Será feita uma homenagem ao poeta açoriano Eduíno de Jesus e estão previstas três sessões de poesia deste autor, de Manuel Jorge Lobão e Chrys Chrystello.

O investigador da Universidade dos Açores, especialista em poluição, Félix Rodrigues é o cientista convidado.

Estão previstos vários recitais da dupla timorense Piki Pereira e Mintó Deus e concertos da maestrina e pianista Ana Paula Andrade, do Conservatório Regional de Ponta Delgada, da violinista Carolina Constância e da soprano Carina Andrade, que interpretarão poetas açorianos musicados e temas do cancioneiro.

O programa inclui ainda concertos da jovem Joana Carvalho, de Belmonte, e do organista graciosense Fábio Mendes.

No âmbito do colóquio, a Câmara Municipal de Belmonte vai propor uma geminação com a da Graciosa, para que no futuro possa haver um intercâmbio de músicos e atores entre as duas localidades.

Os colóquios da lusofonia nasceram com o objetivo da “defesa intransigente da língua portuguesa em todas as suas vertentes”.

“A nossa definição de lusofonia não tem nada a ver com o quinto império nem com portugalidade, tem mais a ver com abranger todos aqueles que trabalham a língua portuguesa, independentemente da sua nacionalidade ou local de residência. Nós já tivemos cerca de 20 nacionalidades diferentes entre os nossos associados”, frisou Chrys Chrystello.