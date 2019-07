Ao perceberem o significado da palavra “despedida”, os portugueses inventaram uma outra: “saudade”. O sentimento gerado por centenas de famílias ao verem partir os seus para terras longínquas tornou-se ao longo dos séculos na força-motriz de Portugal enquanto nação e enquanto cultura. Olhe-se para o fado, por exemplo, que sem a saudade não exemplificaria a alma de um povo para o qual a esperança é sempre a última a morrer. Há sempre aquela luz que nos guia mesmo que a razão dite o contrário. Os que partiam nem sempre regressavam, e nós sabíamo-lo; mas também sabíamos que aceitar a perda seria muito mais desolador que manter viva a ideia de os revermos.

Na segunda noite do VOA – Heavy Rock Festival, a esperança deu o seu último suspiro. Notou-se isso no rosto de Tom Araya, baixista, vocalista e membro fundador dos Slayer, que no final do concerto – o último de sempre da banda em Portugal – ficou longos segundos, de semblante entristecido, mirando o amor que o seu público lhe dava através de palmas e gritos, e lhe foi dando ao longo de uma hora e meia de espetáculo. Antes de abandonar o palco, e depois de os seus colegas já o terem feito, não disse nem precisou de dizer muito mais: “Vamos sentir a vossa falta, adeus”.

O adeus, palavra que raramente queremos ouvir, é definitivo. Os Slayer anunciaram há muito que esta seria a sua última digressão, e houve indicações no passado de que a despedida será feita sem um derradeiro álbum, ainda que um vídeo recente tenha espicaçado a esperança dos fãs. Teremos por isso de nos contentar com “Repentless”, editado em 2015, e cujo tema-título foi o primeiro a ouvir-se nesta noite em que a experiência de ver um espetáculo de música ao vivo se assemelhou à de um velório irlandês: existe tristeza pela morte, mas existe muito mais a celebração daquilo que se foi em vida.

No caso dos Slayer, falamos em 40 anos de uma vida regada a metal e de discos que marcaram o género, influenciando inúmeras outras bandas e artistas. Discos como “Hell Awaits”, de 1985, “Reign In Blood”, de 1986, ou “Seasons in the Abyss”, de 1990, que há muito entraram para o cânone – não só o dos melhores discos de heavy metal de sempre, como o dos melhores discos de sempre, ponto. Falamos numa banda que ajudou a definir, juntamente com os comparsas Megadeth, Metallica e Anthrax, aquilo que se entende por thrash metal: velocidade, agressão, punk rock e metal de mãos dadas, solos de guitarra fabulosos, mosh e circle pits. Os “Quatro Grandes” do thrash, como afirmam os fãs e melómanos.

O espetáculo soou a despedida desde o primeiro até ao último minuto, com o quarteto (que hoje só conta com dois membros da sua formação original, Araya e o guitarrista Kerry King) a mostrar-se ligeiramente envelhecido pelos muitos anos na estrada, com os temas a circular pela Altice Arena em modo piloto automático. A emoção que ali se vivia provinha, sobretudo, dos fãs – até ao supracitado momento do vocalista, a quem só faltou deixar rolar uma lágrima.