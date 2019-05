"Foram retirados 17 corpos do autocarro e outras duas pessoas da cabine" do camião. Outras duas vítimas levadas para o hospital não resistiram aos ferimentos, disse à imprensa a secretária da Defesa Civil de Veracruz, Guadalupe Osorno.

A funcionária revelou que a maioria das vítimas no autocarro eram fiéis católicos que regressavam ao estado de Chiapas, no sul, depois de uma peregrinação à Basílica de Guadalupe, na Cidade do México.

A arquidiocese de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, manifestou as suas condolências e lamentou "profundamente a morte de várias pessoas neste acidente".

A colisão ocorreu no troço entre Veracruz e Puebla, na região montanhosa conhecida como Cumbres de Maltrata, onde a presença de neblina é frequente.

A TV mexicana mostrou o autocarro caído e totalmente consumido pelas chamas.

Segundo as equipas de emergência, um dos veículos perdeu os travões e colidiu contra o outro.