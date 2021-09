Antes da noite de eleições autárquicas de 2017, existiam 36 câmaras municipais que nunca tinham sido governadas por mais do que um partido. Contados os votos, esse número caiu para 31, depois do Partido Socialista perder Vila do Conde e Vizela, o PSD, Ansião, e a CDU, Almada e Castro Verde.

No balanço, o PS perdeu dois dos aparentemente eternos bastiões para dois movimentos independentes e roubou três outros, um ao PSD e outros dois à coligação que junta PCP e PEV.

A menos de duas semanas de uma nova ida às urnas para definir as futuras lideranças nos concelhos portugueses, há três partidos que têm, no seu conjunto, 31 câmaras que nunca perderam para defender.

Detalhando:

O PSD tem 11 - Arcos de Valdevez (Viana do Castelo), Boticas (Vila Real), Calheta (Madeira), Câmara de Lobos (Madeira), Ferreira do Zêzere (Santarém), Mação (Santarém), Oleiros (Castelo Branco), Penedono (Viseu), Penela (Coimbra), Santa Maria da Feira (Aveiro) e Valpaços (Vila Real)

PS tem outras 11 - Alenquer (Lisboa), Campo Maior (Portalegre), Cartaxo (Santarém), Condeixa a Nova (Coimbra), Gavião (Portalegre), Lourinhã (Lisboa), Odivelas (Lisboa), Reguengos de Monsaraz (Évora), Torres Vedras (Lisboa), Olhão (Faro) e

Portimão (Faro)

E a CDU tem nove - Arraiolos (Évora), Avis (Portalegre), Montemor o novo (Évora), Moita (Setúbal), Mora (Évora), Palmela (Setúbal), Santiago do Cacém (Setúbal), Seixal (Setúbal) e Serpa (Beja).

Pelas contas que fizemos, e com os dados que estão disponíveis, o dia 26 de setembro trará poucas mudanças nas lideranças destas autarquias nas quais a esmagadora maioria dos candidatos (23) são presidentes de câmara a caminho de um terceiro mandato.

Alenquer (PS)

Neste município do distrito de Lisboa a previsão é para que o Partido Socialista se mantenha no poder, às cavalitas da recandidatura de Pedro Folgado que tenta assim um terceiro e último mandato à frente da Câmara Municipal de Alenquer.

Nas últimas duas eleições o candidato socialista conseguiu duas maiorias absolutas ao conseguir eleger quatro vereadores, em sete mandatos para distribuir.

Quem desafia o bastião?

António Franco (Independente)

Carlos Sequeira (Chega)

Ernesto Ferreira (CDU)

Mário Bettencourt Amaro (CDS-PP/Nós, Cidadãos!/Aliança/PPM/PPT)

Nuno Miguel Henriques (PSD)

Sónia Pedro (BE)

Arcos de Valdevez (PSD)

Na Câmara Municipal de Arcos de Valdevez antecipa-se que o Partido Social Democrata se mantenha no poder, com o atual presidente de câmara, João Esteves, a ser o favorito entre os candidatos a vencer esta eleição e a seguir assim para o terceiro e último mandato à frente deste concelho.

Recorde-se que este candidato conta com duas vitórias com maiorias absolutas (53,14% em 2013 e 67,81% em 2017) nos dois últimos atos eleitorais.

Quem desafia o bastião?

Alexandre Fernandes (Chega)

Fernando Fonseca (CDS)

João Braga Simões (PS)

Romão Araújo (CDU)

Arraiolos (CDU)

Sílvia Pinto é recandidata a um terceiro e último mandato à frente da Câmara Municipal de Arraiolos, no distrito de Évora, depois de já ter conseguido arrecadar duas maiorias absolutas nas duas últimas eleições autárquicas.

Não é expectável que a câmara caia nas mãos de outro partido.

Quem desafia o bastião?

António Garcia (PSD/CDS-PP)

Carla Romana (PS)

Avis (CDU)

Em Avis, no distrito de Portalegre, as duas maiorias absolutas conquistadas nas últimas eleições autárquicas parecem ser sinal de ‘passadeira vermelha’ para o candidato Nuno Silva que, pela primeira vez, para além de PSD/CDS e PS, vai ter como adversário uma lista independente liderada pela economista Maria Margarida de Abreu.

Quem desafia o bastião?

Giselle Lopes (PSD)

Maria Margarida de Abreu (Independente)

Rui Nunes (PS)

Boticas (PSD)

Em Boticas, no distrito de Vila Real, dificilmente Fernando Queiroga, que venceu as últimas eleições com 76,18% dos votos, amealhando assim todos os cinco mandatos em disputa, perderá estas eleições e, consequentemente, este bastião laranja.

Se vencer, este será o terceiro e último mandato deste autarca do PSD.

Quem desafia o bastião?

José Miguel Fernandes (CDU)

Maria João Rodrigues (Chega)

Xavier Barreto (Independente)

Calheta (PSD)

Na corrida à Câmara Municipal da Calheta, na ilha da Madeira, tudo aponta para uma reeleição de Carlos Teles para um terceiro e último mandato, depois de duas vitórias com maiorias absolutas em 2013 e 2017.

No dia dois de setembro, o Jornal da Madeira publicou uma sondagem onde avaliava a satisfação dos munícipes da Calheta com o trabalho desenvolvido pelo atual executivo e mais 30% responderam de forma satisfatória contra nove por cento que deram uma avaliação negativa a Carlos Teles.

Quem desafia o bastião?

Emanuel Garcês (PTP)

Ferdinando Costa (CDU)

Gabriel Neto (CDS-PP)

Sofia Canha (PS)

Câmara de Lobos (PSD)

Ainda na ilha da Madeira, antecipa-se que o candidato do Partido Social Democrata, Pedro Coelho, conquiste o terceiro mandato consecutivo à frente dos destinos da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Pedro Coelho foi a eleições em 2013 e 2017 e em ambas as ocasiões conseguiu eleger quatro vereadores em sete possíveis. Na sondagem do Jornal da Madeira, publicada no início de agosto, mais de 40% dos munícipes avaliam de forma positiva o trabalho do atual executivo municipal.

Quem desafia o bastião?

Amilcar Figueira (CDS-PP)

Cátia Silva (RIR)

Dalila Nunes (PTP)

Jacinto Serrão (PS)

Marco Fernandes (CDU)

Marco Ferro (Chega)

Miguel Ganança (JPP)

Ricardo Camacho (PDR/MPT/Aliança)

Campo Maior (PS)

A Câmara Municipal de Campo Maior vai ter um novo inquilino, depois do socialista Ricardo Pinheiro ter atingido o número máximo de mandatos consecutivos. Para manter o bastião, o PS leva a eleições Luis Rosinha, até então vice-presidente do atual executivo.

Segundo o SAPO24 apurou, o Partido Socialista deverá manter-se no poder, contando com até com a ajuda do PSD que pela primeira vez não se apresenta a votos (nas últimas duas eleições somadas, os sociais-democratas só conseguiram 235 votos).

O grande desafio de Rosinha será sim igualar as maiorias absolutas conquistadas pelo atual presidente.

Quem desafia o bastião?

Bruno Borrega (Chega)

José Carlos Soares (BE)

Paulo de Almeida (CDU)

Cartaxo (PS)

No Cartaxo, distrito de Santarém, o socialista Pedro Magalhães Ribeiro deverá conquistar o terceiro mandato à frente dos destino da câmara municipal. O principal objetivo do autarca deverá passar por manter a maioria absoluta conquistada em 2017.

Quem desafia o bastião?

Duarte Coelho (Chega)

Francisco Colaço (BE)

João Heitor (PSD)

Orlando Casqueiro (CDU)

Condeixa-a-nova (PS)

Em Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, Nuno Moita da Costa deverá manter-se à frente dos destinos da câmara depois de já em 2013 e 2017 ter conseguido duas maiorias absolutas.

Quem desafia o bastião?

Carlos Valente (CDU)

Nuno Mendes Claro (PSD)

Octávio Ferreira (Chega)

Ferreira do Zêzere (PSD)

O concelho de Santarém de Ferreira do Zêzere poderá vir a ser uma das incógnitas destas eleições autárquicas. Com a saída de Jacinto Flores da câmara municipal, devido à lei da limitação de mandatos, o PS está a posicionar-se de forma a 'roubar' esta autarquia que é governada pelo Partido Social Democrata desde 1976.

Segundo dados apurados pelo SAPO24, os socialistas estão bem posicionados para tornar esta noite eleitoral uma verdadeira incógnita e tirar assim o sono a Hugo Azevedo, o nome escolhido pela coligação de direita liderada pelo PSD.

Espera-se assim uma espécie de reedição das eleições de 2013, onde os socialistas ficaram a apenas 286 votos dos sociais-democratas.

Quem desafia o bastião?

Amélia Caei (Chega)

António Matos (CDU)

Hugo Gomes (PS)

Paulo Alcobia Neves (Nós, Cidadãos!)

Gavião (PS)

Na Câmara Municipal do Gavião antecipa-se que o Partido Socialista se mantenha no poder e que José Pio parta assim para um terceiro e último mandato, depois de nas últimas duas eleições autárquicas ter conquistado duas maiorias absolutas.

Quem desafia o bastião?

António Miranda (Chega)

Rui Vieira (CDU)

Vítor Filipe (PSD)

Lourinhã (PSD)

Na Câmara Municipal da Lourinhã, o PS, que nas duas últimas eleições conseguiu eleger quatro vereadores em sete possíveis, não deverá assistir a uma queda do seu bastião. João Duarte Carvalho deverá assim vencer as eleições e fazer um terceiro e último mandato à frente do município do distrito de Lisboa.

Quem desafia o bastião?

Mário Rio Souto (CDU)

Orlando Carvalho (PSD)

Renato Henriques (Chega)

Mação (PSD)

No concelho de Mação é expectável a vitória do recandidato Vasco Estrela, presidente de câmara desde 2013 e que nas duas últimas autárquicas conseguiu duas maiorias absolutas (52,75% em 2013 e 65,49% em 2017).

Quem desafia o bastião?

José Alberto Janeiro (Chega)

José Matos (CDU)

Nuno Barreta (PS)

Tiago Sá (CDS-PP)

Montemor-o-novo (CDU)

Em 2017, Hortênsia Menino, candidata da CDU, conseguiu a recandidatura para um segundo mandato à frente dos destinos de Montemor-o-novo. No entanto, e apesar de ter conseguido a eleição de quatro vereadores, perdeu votação. De 2013 para 2017 a líder comunista perdeu 913 votos e desses, 418 foram agarrados pelo PS que cresceu mais de cinco pontos, em termos percentuais.

Agora, Hortênsia Menino abdica de ir a uma terceira eleição, sendo António Romeiras o candidato escolhido pela coligação que junta PCP e PEV para evitar uma noite amarga no dia 26 de setembro e mais um assalto a uma câmara comunista por parte dos socialistas.

Tendo em conta que há quatro anos CDU e PS ficaram separados por apenas 514 votos, aguarda-nos mais uma noite imprevisível.

Quem desafia o bastião?

António Pinto Xavier (PSD/CDS-PP)

João Perdigão (Chega)

Olímpio Galvão (PS)

Moita (CDU)

Rui Garcia, da CDU, tem como missão conseguir um terceiro mandato e voltar a ganhar distância para o Partido Socialista que retirou aos comunistas a maioria absoluta no último ato eleitoral.

Depois de nas últimas eleições ter obtido o pior resultado de sempre naquela autarquia, em termos percentuais, o objetivo é só um: defender o bastião de mais um assalto do PS.

Espera-se uma vitória de Rui Garcia, mais uma vez sem conseguir eleger os cinco vereadores necessários para governar os próximos quatro anos com maioria absoluta.

Quem desafia o bastião?

Carlos Albino (PS)

Hélder Silva (PAN)

Ivo Pedaço (Chega)

Joaquim Raminho (BE)

Luís Nascimento (PSD)

Mora (CDU)

Em Mora, o presidente Luís Matos não é recandidato, devido à lei da limitação de mandatos, e a CDU aposta em Marco Calhau, presidente da Junta de Freguesia de Mora e bombeiro.

Embalado pelas últimas maiorias absolutas do autarca comunista, e apenas com dois adversários, é expectável que não tenha grandes problemas em conseguir a eleição.

Quem desafia o bastião?

Joaquim Arnaud (PSD/CDS-PP/PPM)

Paulo Chuço (PS)

Odivelas (PS)

O município fundado em 1998 já passou por uma mão cheia de eleições autárquicas e em todas elas o Partido Socialista levou a melhor. Hugo Martins, que foi eleito há quatro anos presidente da câmara, é recandidato para manter o bastião socialista e os seis mandatos, num total de 11 possíveis, que lhe permite governar em maioria

O PSD aposta tudo no assalto a esta câmara cor-de-rosa ao encabeçar uma coligação que envolve um total de seis partidos (PSD/CDS-PP/Aliança/PDR/PPM/RIR) e que apresenta como candidato Marco Pina, comentador de arbitragem na CMTV.

Não parece provável que o PS não perca a câmara.

Quem desafia o bastião?

Filipe de Sousa Martins (IL)

Marco Pina (PSD/CDS-PP/Aliança/PDR/PPM/RIR)

Nelson Silva (PAN)

Nuno Beirão (Chega)

Paínho Ferreira (CDU)

Paulo Sousa (BE)

Oleiros (PSD)

O laranja é a cor da Câmara Municipal de Oleiros desde sempre e dificilmente isso mudará nestas eleições. Fernando Jorge deverá conseguir a reeleição para um terceiro mandato depois de já ter conquistado duas maiorias absolutas nos dois últimos atos eleitorais.

Quem desafia o bastião?

António Jorge Antunes (Independente)

Luís Silva (CDU)

Olhão (PS)

É pouco expectável que o panorama político se altere em Olhão, com o atual presidente, António Pina, a concorrer para um último mandato.

O atual presidente da Comunidade Intermunicipal conquistou a Câmara de Olhão em 2013 e em 2017 voltou a vencer, desta feita com maioria absoluta.

Quem desafia o bastião?

Alexandre Pereira (PAN)

Álvaro Viegas (PSD/MPT/PPM/Aliança)

Jorge Costa (CDU)

Ricardo Moreira (Chega)

Roberto Silva (BE)

Palmela (CDU)

Álvaro Amaro é candidato a um terceiro mandato à frente da Câmara Municipal de Palmela e está, inclusive, bem posicionado para conseguir, para recuperar a maioria absoluta, segundo aponta a sondagem do jornal O Setubalense.

A mesma sondagem aponta ainda para a possibilidade de o PS perder um vereador, o que, à partida, deixa os socialistas de fora do cenário de conseguirem derrubar este bastião comunista.

Quem desafia o bastião?

Afonso Brandão (Chega)

Anabela Pessoa (Nós, Cidadãos!)

Carlos de Sousa (Independente)

Carlos Oliveira (BE)

José Calado (CDS-PPMPT)

Mário Rui Baltazar (RIR)

Paulo Ribeiro (PSD)

Raúlo Cristóvão (PS)

Penedono (PSD)

Depois de duas maiorias absolutas nas duas últimas eleições autárquicas conquistadas por António Carvalho, que pela lei de limitação de mandatos não pode concorrer a um novo mandato como presidente de câmara, o PSD aposta em Cristina Ferreira, vice-presidente do atual executivo.

Apesar de não ser expectável que os sociais-democratas percam este bastião no distrito de Viseu, espera-se que a existência de uma lista independente que integra alguns elementos da equipa camarária possa aquecer esta eleição, o que se pode traduzir numa vitória sem maioria absoluta do PSD.

Quem desafia o bastião?

Carlos Sousa (CDU)

José ngelo Pinto (Independente)

Sónia Numão (PS)

Penela (PSD)

Em Penela, o atual presidente da câmara decidiu não concorrer a um terceiro mandato. No seu lugar o PSD lança Rui Pereira, atual vice-presidente do executivo municipal, para manter o bastião que Luís Filipe Matias manteve ao conquistar duas maiorias absolutas consecutivas.

Apesar da mudança de presidente, não é expectável que o cenário político mude neste concelho do distrito de Coimbra.

Quem desafia o bastião?

Eduardo Santos (PS)

Graça Pedrosa (CDU)

Portimão (PS)

Se em Olhão o PS não deverá ter problemas em manter a câmara, em Portimão, Isilda Gomes, que conseguiu uma maioria absoluta nas últimas eleições, pode ver a eleição para um terceiro mandato complicar-se.

Em causa está uma polémica de fevereiro deste ano relacionada com a vacinação indevida contra a covid-19 da autarca, com a própria a alegar que tal era “condição essencial” para poder fazer voluntariado no hospital de campanha instalado naquela cidade. O caso levou a que Isilda Gomes fosse alvo de uma série de críticas, as mais audíveis da bastonária da Ordem dos Enfermeiros, e até que o PSD tivesse apresentado uma moção de censura contra a autarca, assim como o CDS.

Não será fácil repetir uma vitória como a de 2017, mas, segundo conseguiu apurar o SAPO24, também não se espera que os socialistas percam esta câmara. No entanto, será sempre uma câmara a ficar atento durante a noite eleitoral.

Quem desafia o bastião?

João Vasconcelos (BE)

Luís Carito (CDS-PP/Nós, Cidadãos!/Aliança)

Nuno Cordas (CDU)

Pedro Xavier (Chega)

Ricardo Cândido (PAN)

Rui André (PSD/MPT/PPM)

Reguengos de Monsaraz (PS)

José Paixão Calixto não se pode recandidatar à presidência da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, devido à lei da limitação de mandatos. Para manter o poder nestas autárquicas, o PS lança Manuel Janeiro, vice-presidente do município entre os anos 2009 e 2017, à corrida à autarquia.

Com maiorias absolutas nas últimas duas eleições, e com um rosto conhecido da população como candidato, o PS não deverá ter problemas em assegurar a câmara. A única dúvida será se o Chega se poderá suplantar ao PSD, que só elegeu um vereador em 2017, e assumir-se como segunda força política. Afinal de contas, André Ventura foi o segundo candidato mais votado neste concelho nas Presidenciais deste ano.

Quem desafia o bastião?

João Gonçalves (Chega)

Marta Prates (PSD)

Santa Maria da Feira (PSD)

Emídio Sousa é candidato a um terceiro e último mandato à frente dos destinos da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. O atual autarca conseguiu que o PSD se distancia-se do Partido Socialista em 2017, ficando a apenas um vereador da maioria absoluta, aquele que será agora o grande objetivo do PSD neste concelho.

O cenário não se deverá alterar.

Quem desafia o bastião?

Alecsander Pereira (CDS-PP)

Andrea Domingos (PAN)

Bárbara Pinto (BE)

Carla Abreu (IL)

Isabel Gomes (CDU)

Márcio Correia (PS)

Miguel Cruz (Chega)

Santiago do Cacém (CDU)

Neste concelho do distrito de Setúbal, Álvaro Beijinha é candidato a um terceiro e último mandato e nada aponta para que não deva consegui-lo depois de dois atos eleitorais em que venceu com maioria absoluta.

Quem desafia o bastião?

Artur Ceia (PS)

Bruno Candeias (BE)

Luís Santos (PSD/CDS-PP)

Rúben Rosa (Chega)

Seixal (CDU)

Dificilmente a CDU perderá a Câmara Municipal do Seixal nestas eleições autárquicas. Se é verdade que em relação a 2013, Joaquim Santos, atual candidato a um terceiro e último mandato, perdeu a maioria absoluta, também é verdade que a última sondagem, publicada n’O Setubalense, mostra que o cenário não deverá ser muito diferente ao de 2017: vence a coligação que junta PCP e PEV com mais um vereador eleito que o PS.

Quem desafia o bastião?

António Sousa Martins (PAN)

Bruno Vasconcelos (PSD)

Eduardo Rodrigues (PS)

Filipe Damasceno (CDS-PP/PDR/Aliança/MPT)

Francisco Morais (BE)

Serpa (CDU)

O único bastião comunista no distrito de Beja terá um novo presidente, seja qual for o partido vencedor. Isto porque a CDU decidiu não levar Tomé Pires a eleições para um terceiro mandato, ‘atirando-o’ para cabeça de lista da Assembleia Municipal, e apostando em João Efigénio.

Com duas maiorias nas duas últimas autárquicas, a questão parece ser até onde pode a CDU afastar o PS e afastar os fantasmas dos bastiões derrubados por socialistas.

Quem desafia o bastião?

Ana Moisão (Chega)

Guida Ascensão (BE)

José Damião Félix (PSD/CDS-PP)

Tomé Panazeite (PS)

Torres Vedras (PS)

Carlos Bernardes, socialista eleito pela primeira vez em 2017 presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, foi encontrado morto em casa em maio deste ano. Foi substituído na liderança do executivo por Laura Maria Jesus Rodrigues que se apresenta agora pela primeira vez a votos.

Segundo o que o SAPO24 pôde apurar, tudo indica que a liderança socialista desta câmara se manterá. Resta saber se Laura Rodrigues conseguirá manter a maioria absoluta, o que não será fácil uma vez que depois de o PSD ter tido um grande crescimento nas últimas autárquicas, tendo quase duplicado o número de votos, e apresenta agora a eleições o deputado Duarte Pacheco.

Quem desafia o bastião?

Duarte Pacheco (PSD/CDS-PP/PPM)

Jorge Humberto Nogueira (BE)

Paulo Bento (Aliança)

Pedro Borges de Lemos (Chega)

Sérgio Cipriano (CDU)

Sérgio Galvão (Independente)

Valpaços (PSD)

Em Valpaços, onde o PSD tem uma maioria esmagadora, nada faz prever que Amílcar Almeida, atual presidente e recandidato a um terceiro e último mandato, não vá ganhar a Câmara Municipal de Valpaços. Na primeira vez que concorreu à autarquia conseguiu 62,49% dos votos e em 2017 aumentou essa percentagem para 75,73%.

Quem desafia o bastião?

Fernando Nogueira (CDS-PP)

José António Coroado (PS)

Manuel Ramos (CDU)

Ricardo Xavier (Chega)