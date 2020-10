António Costa começou a entrevista por responder a questões sobre a aprovação do Orçamento do Estado para 2021, nomeadamente no que diz respeito à posição do Bloco de Esquerda.

"O país precisa de um bom Orçamento e o que apresentamos tem três prioridades muito claras: dar combate à pandemia, poder apoiar a recuperação económica e o emprego e proteger as pessoas", começou por referir. "É importante dispormos de um bom Orçamento para 2021", garantiu.

O primeiro-ministro disse ainda que o Governo tem vindo a falar com os partidos "desde julho para preparar este Orçamento".

"Temos feito um caminho, acho que de aproximação. E acho que todas as pessoas que têm apreciado esta proposta reconhecem indiscutivelmente que, primeiro, não tem nenhum retrocesso face aos progressos alcançados desde 2015; e, em segundo lugar, que tem uma ruptura clara com qualquer resposta autoritária de resposta à crise. E, pelo contrário, tem uma proposta de recuperação social, de preocupação com o rendimento das famílias e com a proteção do emprego muito forte", frisou.

"Tenho dificuldade em compreender como é que à esquerda haverá uma oposição global a este Orçamento", referiu o primeiro-ministro, na sequência da opinião do Bloco de Esquerda quanto ao OE2021. "As negociações obviamente não estão fechadas e eu acho legítimo que qualquer um dos partidos procure ainda introduzir melhorias relativamente àquilo que é a proposta apresentada. Agora discordâncias de fundo, com toda a franqueza, não compreenderia. Acho que, aliás, o país não compreenderia", notou António Costa.

Sobre as declarações de Catarina Martins, que referiu que o OE2021, como está, não poderia ser aprovado, o primeiro-ministro referiu que era "difícil perceber porquê". "É um conjunto de propostas que temos vindo a fazer, que correspondem a muitas das reivindicações que tinham sido feitas."

"A proposta que nós fizemos foi que houvesse um acordo que englobasse não só este Orçamento, mas também os próximo. Quisemos um acordo com horizonte de legislatura", disse, lembrando ainda que "nenhum dos partidos mostrou qualquer vontade de negociar o programa de recuperação. O debate foi feito, teve em conta a visão estratégia apresentada por Costa e Silva, ouvimos partidos e parceiros, mas ninguém quis negociar".

“Não viro as costas ao país neste momento de crise e tudo farei para poupar ao país a qualquer tipo de crise", garantiu, referindo posteriormente que não irá contribuir " para a crise política". "Farei tudo ao meu alcance para ter um bom Orçamento e para que não tenhamos o país governado ao bochechos, em duodécimos".