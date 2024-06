Quase um mês depois de Israel iniciar a ofensiva terrestre contra Rafah, cidade do sul da Faixa de Gaza que faz fronteira com o Egito, os combates voltaram a ser registrados em outras áreas do território palestino.

Uma testemunha relatou disparos de artilharia em Khan Yunis, cidade aalguns quilómetros de distância de Rafah, que também foi bombardeada.

Os ataques israelitas também atingiram Gaza, a norte, bem como o acampamento palestiniano de Al Bureij e Deir el Balah, no centro do território governado pelo Hamas.