Em setembro, começa a festa da mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo: as vindimas.

Nas quintas do Douro, esta é época de vindimas também para os turistas que, desde cortar as uvas até à pisa nos lagares tradicionais, podem participar em programas desenhados para todos os gostos e carteiras.

Para guiar os visitantes pelo Douro, foi lançada este verão a primeira rota privada de enoturismo.

O “All around Douro” é um desdobrável gratuito e com formato de bolso que traça um périplo por 16 quintas situadas entre o Peso da Régua e o Pinhão, concelho de Alijó, no distrito de Vila Real.

Trata-se de um guia de bolso, em inglês, com uma breve apresentação das quintas incluídas no projeto, horários das visitas e outras atividades.

A Quinta dos Murças, em Peso da Régua, integra esta rota e abre este ano, pela primeira vez, as portas a que quiser participar na vindima.

“Queremos mostrar o que fazemos aqui, partilhar a nossa visão de trabalhar aquilo que a natureza nos dá de forma muito sustentável. Aliamos a tradição às técnicas mais modernas, sustentáveis e amigas do ambiente”, salientou Mariana Monteiro, da Quinta dos Murças.

A responsável referiu que os programas podem ser “ajustados à medida de cada cliente”.

Por um dia, os visitantes vão poder visitar as caves e adega da Quinta dos Murças e participar na típica lagarada duriense, com entrada no lagar e pisa a pé.

O programa está disponível a partir de 15 de setembro e conta com degustação de vinhos da quinta, que há uma década é propriedade do Esporão e que, desde 2017, está em modo de produção biológica.